Скільки людей хворіє COVID-19 безсимптомно: вчені назвали шокуючі цифри

Скільки людей хворіють на коронавірус безсимптомно (колаж: РБК-Україна)

Вчені розповіли, як безсимптомні хворі впливають на поширення коронавірусної інфекції

Дослідники визначили, що досить велика кількість людей не мають симптомів під час перенесення коронавірусної інфекції. При цьому раніше лікарі вважали, що і симптомні, і безсимптомні хворі однаково заразні. Нещодавні дослідження показали, що ті заражені, які переносять COVID-19 без наслідків для організму, поширюють інфекційний агент меншою мірою. Деталі дослідження опубліковані в науковому журналі Nature.

Дані численних досліджень свідчать про те, що приблизно кожна п'ята інфікована людина не буде відчувати жодних симптомів. Крім того, безсимптомні хворі передадуть вірус значно меншому числу людей, ніж ті, у кого є симптоми. Але дослідники розходяться в думках щодо того, наскільки сильно безсимптомні хворі впливають на хід розвитку пандемії.

Попри більше розуміння причини безсимптомного перенесення інфекції, дослідники говорять, що люди повинні продовжувати використовувати заходи щодо зниження вірусного розповсюдження, включаючи соціальне дистанціювання і носіння масок, незалежно від того, чи є у них симптоми.

Проблема з встановленням достовірної цифри частоти безсимптомного протікання COVID-19 полягає у визначенні людей, які безсимптомні та передсимптомні, вважає Крутика Куппаллі, дослідник інфекційних захворювань у Медичній школі Стенфордського університету в Каліфорнії.

"Безсимптомний – це той, у кого ніколи не розвивалися симптоми протягом всього перебігу хвороби, а передсимптомний – це той, у кого є легкі симптоми до того, як вони почнуть розвиватися", – говорить Куппаллі.

Дослідження, проведені на початку пандемії, показали, що частота безсимптомних випадків може досягати 81%. Але метааналіз, опублікований минулого місяця, який включав 13 досліджень за участю 21 708 осіб, розрахував частоту безсимптомного протікання хвороби. Вона дорівнює близько 17% від усіх досліджуваних випадків.

Дані свідчать про те, що у більшості людей симптоми коронавірусу розвиваються через 7-13 днів після зараження, говорить провідний автор дослідження Оюнгерел Бьямбасурен, біомедичний дослідник Інституту доказової медицини при Університеті Бонда у Голд-Кост, Австралія.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 580 осіб. Це найбільший показник з початку пандемії. За добу померли 215 осіб.

Раніше ми писали, що у президента Володимира Зеленського ситуацію з коронавірусом в Україні назвали критичною.