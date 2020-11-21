Сколько людей болеет COVID-19 бессимптомно: ученые назвали шокирующие цифры

Сколько людей болеют коронавирусом бессимптомно (коллаж: РБК-Украина)

Ученые рассказали, как бессимптомные больные влияют на распространение коронавирусной инфекции

Исследователи определили, что достаточно большое количество людей не имеют симптомов во время перенесения коронавирусной инфекции. При этом врачи ранее считали, что и симптомные, и бессимптомные больные одинаково заразны. Недавние исследования показали, что те зараженные, которые переносят COVID-19 без последствий для организма, распространяют инфекционный агент в меньшей степени. Детали исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что примерно каждый пятый инфицированный человек не будет испытывать никаких симптомов. Кроме того, бессимптомные больные передадут вирус значительно меньшему числу людей, чем те, у кого есть симптомы. Но исследователи расходятся во мнениях относительно того, насколько сильно бессимптомные больные влияют на ход развития пандемии.

Несмотря на большее понимание причины бессимптомного перенесения инфекции, исследователи говорят, что люди должны продолжать использовать меры по снижению вирусного распространения, включая социальное дистанцирование и ношение масок, независимо от того, есть ли у них симптомы.

Проблема с установлением достоверной цифры частоты бессимптомного протекания COVID-19 заключается в определении людей, которые бессимптомны и предсимптомны, считает Крутика Куппалли, исследователь инфекционных заболеваний в Медицинской школе Стэнфордского университета в Калифорнии.

"Бессимптомный – это тот, у кого никогда не развивались симптомы на протяжении всего течения болезни, а предсимптомный – это тот, у кого есть легкие симптомы до того, как они начнут развиваться”, – говорит Куппалли.

Исследования, проведенные в начале пандемии, показали, что частота бессимптомных случаев может достигать 81%. Но мета-анализ, опубликованный в прошлом месяце, который включал 13 исследований с участием 21 708 человек, рассчитал частоту бессимптомного перенесения болезни. Она равна около 17% от всех исследуемых случаев.

Данные свидетельствуют о том, что у большинства людей симптомы коронавируса развиваются через 7-13 дней после заражения, говорит ведущий автор исследования Оюнгерел Бьямбасурен, биомедицинский исследователь Института доказательной медицины при Университете Бонда в Голд-Косте, Австралия.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек. Это самый большой показатель с начала пандемии. За сутки умерли 215 человек.

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