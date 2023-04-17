Сколько яиц в неделю можно есть без вреда для здоровья: ответ нутрициолога

Яйца очень полезны благодаря высокому содержанию белка и витаминов A, D, B и B12. Но они также содержат много холестерина. Так сколько же можно есть этого продукта, чтобы не навредить здоровью?

Сколько яиц в неделю можно есть

"Есть яйца каждый день - можно. Это не приводит к сердечным болезням, не увеличивает фракцию "плохого" холестерина, не делает сосуды жесткими, не стимулирует воспаление", - пишет эксперт.

Голобородько утверждает, что можно есть 6-12 яиц в неделю. Даже в контрольных группах, с показанием на снижение холестерина, около 10 яиц в неделю только немного повысили показатели "нормального" холестерина.

"Исследования обратные, там, где яйца прямо влияют на уровень холестерина так, что можно было бы волноваться - незначительные и малые. Путь холестерина в теле зависит не только от рациона, а если и от него - то далеко не только от яиц. А от сосисок, излишка сыров, маргарина, рафинированного масла. Есть 1-2 яйца в день для здорового человека - нормально", - говорит нутрициолог.

Также она отмечает, что осторожным с яйцами нужно быть тем людям, у кого большой избыточный вес и диабет. А еще пожилым людям, которым можно ограничиться до 5-6 яиц в неделю.

"Но есть еще одна сторона вопроса. Ключ к здоровью - в разнообразии на тарелке. Разные ингредиенты разных продуктовых групп. Поэтому если уж едите яйца каждый день - посмотрите примеры, которые можно добавить к ним на тарелку", - советует Голобородько.

С чем можно готовить яйца

Очень быстрая яичница с грибами, притушенная в сливочном масле с винным уксусом мангольд, оливки, черри, выдержанный козьей сыр.

Омлет без молока, икра (кстати, с икрой трески и сельди еще вкуснее), пара крекеров, ромен, лен, черри, огурец.

Вареные яйца, орехово-овощной дегидрированный хлебец, печень трески, огурцы, ромен и ростки, семена конопли и малина.

Омлет с брокколи и рокфор, цикорий, черри, горчичная заправка.

Удачный вариант комбинации яиц с другими продуктами (фото: t.me/anagoloborodko)

Свежие овощи, черные бобы, киноа, яйца со слоем масла, авокадо.

Омлет-лефтовер с запеченной со вчера рыбой, шпинатом, чили, брокколи и квашеной капустой.

Готовьте яйца из брокколи, заменяйте ее на цветную капусту, омлет с веган дрожжами, оливками и с чем-то сезонным свежим, например перцем.

Яичница с горошком и пореем, авокадо, свежими овощами и фенхелем. Можно добавить пшено и тосты.

Быстрые оладьи из цукини или кабачка (нутовая мука+яйца+пряности).

Удачный вариант комбинации яиц с другими продуктами (фото: t.me/anagoloborodko)