Скажите "пока" всем неудачам. Астролог дала прогноз на понедельник, 23 декабря
Начало недели может быть непростым, ведь на понедельник возложено немало надежд. Впрочем, если вы будете знать астрологический прогноз на этот день, 23 декабря, планировать и просто достигать желаемого может быть намного легче.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева озвучила главные советы на понедельник и рассказала, что надо делать.
Прогноз астропогоды на 23 декабря
"Возможны посещения парикмахерской. Критический день смены фазы Луны. Не рекомендуется групповая работа, также избегайте резких движений. Это период мудрости, постижения знаний, наук и ремесел. Любые знания легко воспринимаются и усваиваются", - рассказала Соловьева.
"День достижения цели, он связан с устойчивостью, вселенским законом, книгами. Главное условие - полная сосредоточенность на наиболее важной задаче и поиске необходимой информации для ее решения. Повышаются интуиция и интеллектуальные способности. Можно найти оригинальные идеи для решения старых проблем", - добавила она.
Все знания, отмечает астролог, нужно использовать только с добрыми намерениями. Этот понедельник способствует прогнозированию будущего. Проявляйте альтруизм, передавайте свой опыт другим, готовьте учеников, накапливайте знания и информацию.
"Уже действует сложный аспект между транзитными Юпитером и Сатурном, который станет точным 25-го декабря. Этот период призывает к снижению деловой активности. Возможны проявления повышенной конфликтности, повышается вероятность просчетов, убытков, потери благоприятных возможностей, появляется необходимость преодолевать трудности", - предупредила эксперт.
Гороскоп на понедельник (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки на 23 декабря
Этот понедельник - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Ее влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.
В этот день Луна будет в нейтральном для себя знаке Весов. Это может стать сложным периодом для тех, чья деятельность связана с мастерством речи, общественной деятельностью, миром искусства (особенно - с музыкой, пением, живописью, графикой, литературой, поэзией), модной индустрией, дипломатией.
"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - резюмировала Соловьева.
К слову, ранее стало известно, что Таро-гороскоп на понедельник обещает осуществление мечты четырем знакам Зодиака.
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