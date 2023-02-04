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Жаловалась на зубную боль: во Львове медики экстренно спасли женщину с инфарктом

Врачи во Львове спасли женщину с инфарктом (facebook.com/emergency.lviv)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове женщина обратилась в амбулаторию общей практики с жалобами на зубную боль и боль в челюсти. Однако впоследствии оказалось, что у пациентки инфаркт.

Об этом сообщили на странице Львовского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

Как обнаружили инфаркт

В амбулатории стоматологи поняли, что с женщиной что-то не так, поэтому экстренно вызвали "скорую".

"Инфаркт миокарда", - получили уведомление на рабочий планшет в "скорой".

Медики отметили, что пациентку нужно было транспортировать в специализированную больницу интенсивного лечения.

"Мы с фельдшером Михаилом Мацком и водителем Игорем Слесарчиком прибыли в Жовтанку. На ЭКГ - подтвержденный острый коронарный синдром с элевацией ST", - рассказала врач Ирина Харченко.

Женщину быстро доставили в карету скорой помощи, подключили к монитору и продолжили начатое в амбулатории лечение.

Медики, которые спасли женщину с инфарктом (facebook.com/emergency.lviv)

Что сделали медики

Уже в пути медики зафиксировали изменения ЭКГ, у пациентки возникла желудочковая тахикардия, которая перешла в фибрилляцию желудочков.

После этого водитель остановился на обочине, а врач и фельдшер приступили к реанимационным мероприятиям.

"Один дефибрилляционный разряд, чтобы восстановился сердечный ритм. Пациентка была без сознания, однако пульс на сонной артерии восстановился", - говорится в сообщении.

Также врачи ввели пациентке дополнительные лекарства и она пришла в сознание. Тогда она не могла понять, что с ней происходит и говорила, что ничего не помнит.

В больнице "скорую" уже ждала команда кардиологов. Пациентке сделали ангиографию, установили стент, она стабильна и сейчас находится в палате интенсивной терапии.

Во Львове медики спасли женщину с инфарктом (facebook.com/emergency.lviv)

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