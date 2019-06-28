Скандальній чиновниці оголосили про підозру через побиття чоловіка і консьєржки

Голова Васильківської районної ради Київської області Наталія Баласинович звинувачується в нанесенні легких тілесних ушкоджень та хуліганстві. Прокуратура заочно повідомила їй про підозру. Про це повідомляє ТСН.

У прокуратурі заявили, що 34-річну Баласинович викликали не раз, щоб оголосити їй підозру, але скандальна чиновниця так жодного разу не з'явилася.

За даними прокуратури, слідство встановило, що Баласинович побила свого чоловіка через ревнощі. В результаті легких тілесних ушкоджень у чоловіка були проблеми зі здоров'ям.

Відео: YouTube/Tory Nyava

Крім того, чиновник грубо порушувала громадський порядок, ображала матір потерпілого і била жінку-консьєржу. З урахуванням цих обставин прокуратура Києва неодноразово викликала Баласинович з метою оголошення їй підозри відповідно ст. 481 КПК України, але вона виклики ігнорувала.

Вчора, 27 червня прокуратура міста Києва заочно повідомила Баласинович про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 125, ч. 1 ст. 296 КК України і направили підозру за місцем її роботи і проживання.

Нагадаємо, що Наталія Баласинович облаяла жінку, чим викликала сильне обурення в соцмережах.

Ми також писали про те, що Баласинович прокоментувала свою поведінку, а саме лайку і плювки в скандальних відеороликах, які шокували користувачів мережі.