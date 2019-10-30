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Скандал у психлікарні: пацієнтів тримали голими і знімали гроші з їх карток

STYLERЖиття    30.10.2019 - 22:53
Скандал у психлікарні: пацієнтів тримали голими і знімали гроші з їх карток
У селі Пліски знущалися над хворими в психлікарні (Колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли про знущання над пацієнтами в психоневрологічному диспансері села Пліски

У селі Пліски Вінницької області в психоневрологічному диспансері пацієнтів утримували в нелюдських умовах. Тут неодноразово порушували права людини, хворих роздягали догола і зганяли в кімнату з кахельною підлогою, де вони проводили ніч. Їм не давали води, закривали на замок двері. Люди змушені були справляти нужду прямо на підлогу в закритій кімнаті. Про це повідомляється в сюжеті на каналі UA1.

В диспансер без попередження нагрянула громадська організація User і розгубилася від того, що вони побачили. В ході перевірки громадські діячі виявили, що на ніч психоневрологічних хворих роздягають і зганяють в окреме крило спального корпусу.

Персонал медустанови все заперечує і каже, що хворі в повному порядку. Також було виявлено, що з банківських карт хворих знімали гроші. Люди не могли розпоряджатися своїми фінансами. При перевірці розкрилося, що в один з днів з рахунків 22 пацієнтів були зняті по п'ять тисяч гривень. Всього з рахунків хворих зняли 110 тисяч гривень.

Харчуванням хворих також обділяли, замість м'яса їм давали сало.

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