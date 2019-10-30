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Скандал в психбольнице: пациентов держали голыми и снимали деньги с их карт

STYLERЖизнь    30.10.2019 - 22:53
Скандал в психбольнице: пациентов держали голыми и снимали деньги с их карт
В селе Плиски издевались над больными в психбольнице (Коллаж РБК-Украина)

В сети рассказали об издевательствах над пациентами в психоневрологическом диспансере села Плиски

В селе Плиски Винницкой области в психоневрологическом диспансере пациентов содержали в нечеловеческих условиях. Здесь неоднократно нарушали права человека, больных раздевали догола и сгоняли в комнату с кафельным полом, где они проводили ночь. Им не давали воды, закрывали на замок дверь. Люди вынуждены были справлять нужду прямо на пол в закрытой комнате. Об этом сообщается в сюжете на канале UA1.

В диспансер без предупреждения нагрянула общественная организация User и опешила от того, что они увидели. В ходе проверки общественники обнаружили, что на ночь психоневрологических больных раздевают и сгоняют в отдельное крыло спального корпуса.

Персонал медучреждения все отрицает и говорит, что больные в полном порядке. Также было обнаружено, что с банковских карт больных снимали деньги. Люди не могли распоряжаться своими финансами. При проверке вскрылось, что в один из дней со счетов 22 пациентов были сняты по пять тысяч гривен. Всего со счетов больных сняли 110 тысяч гривен.

Питанием больных также обделяли, вместо мяса им давали сало.

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