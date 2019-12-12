Ситуація погіршується: синоптики попередили про нові примхи погоди

Погода в Україні у п'ятницю, 13 грудня, почне стрімко погіршуватися - в багатьох областях очікуються тумани, вогкість, дощ і мокрий сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Діденко розповіла, де очікуються дощі з мокрим снігом і які області України очікує зниження температури повітря.

"Україна і завтра, в п'ятницю, 13-го, незважаючи на народні стереотипи, погодою лякати не буде. Ті ж тумани, мряка подекуди, трохи опадів на Прикарпатті та в Криму, ледачі флегматичні градуси. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0-4 градуса тепла, в Криму очікується +5 +10 градусів", - повідомила синоптик і додала, що на вихідних очікується збільшення опадів.

Карта погоди

"Опадів стане більше в суботу-неділю, а завтра максимум мряка і щось, дощ або мокрий сніг, як я вже говорила, залежить від температури, на Прикарпатті та в Криму. Вітер може бути дуже сильним, тому шапка з шаликом і щось важке в сумці, наприклад, нова красива керамічна миска, не будуть зайвими", - написала Діденко.

У Києві 13 грудня очікується некомфортна і холодна погода.

"В Києві в п'ятницю буде не дуже комфортно: похмуро, сиро, хоча і без істотних опадів, максимальна денна температура усього 0 +1 градус", - розповіла синоптик і обнадіяла українців тим, що з понеділка в Україні почнеться потепління.