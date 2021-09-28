Синоптики розповіли, де сьогодні пройдуть дощі

Погода в Україні сьогодні, 28 вересня, буде місцями дощовою. Опади очікуються на півночі, частині сходу і заходу країни. При цьому температура повітря буде вище +11 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На заході дощ тільки буде в Закарпатській області, але там буде найтепліше в Україні - +18+20. У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях буде +13+15. У Волинській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях - +12+14.

У північній частині країни дощі. У Чернігівській області +12 +14, у Сумській області +11+13.

У центральних регіонах опади очікуються тільки в Полтавській області (+12+14). У Черкаській та Кропивницькій областях +13+15. У Дніпропетровській області +14+16.

На сході дощі в Луганській та Харківській областях. Там температура повітря складе +13+15 градусів. У Донецькій області без опадів і +14+16.

На півдні дощів не буде. У Запорізькій та Одеській областях +14+16, у Миколаївській та Херсонській - +15+17.

В окупованому Криму також без опадів і +15+17.

У Києві без дощу. Температура повітря складе +13+15. При цьому буде дути північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 28 вересня (погодна карта: meteo.gov.ua)