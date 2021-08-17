ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Синоптики розповіли, які області накриють дощі з грозами

Новость на русском →
Вівторок 17 серпня 2021 06:29
Синоптики розповіли, які області накриють дощі з грозами Фото: погода в Україні буде дощовою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні 17 серпня буде дощовою в деяких областях, а саме в тих, які знаходяться в західній частині країни.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході дощі з грозами. У Львівській області +23+25. В Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях +24+26. У Чернівецькій області +27+29, у Хмельницькій - +28+30.

У північній частині України без опадів. У Чернігівській і Сумській областях +30+32.

У центральних областях дощів також не очікується. У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях +30+32.

На сході буде суха спекотна погода. У Луганській і Харківській областях +30+32. У Донецькій області трохи прохолодніше - +28 +30.

На півдні також відпочивальники зможуть насолодитися відпусткою без дощів. У Запорізькій, Херсонській та Одеській областях +28+30. У Миколаївській області +30+32.

В окупованому Криму без опадів і +27+29.

У Києві також без дощу +30+32. Дутиме південний вітер зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.

Синоптики розповіли, які області накриють дощі з грозами

Погода в Україні 17 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики розповіли, що період спеки в Україні буде недовгим. Температура повітря буде змінюватися від спеки до відчутного зниження температури.

Ми також писали про те, що медики розповіли про симптоми теплового удару у дітей, і як надати допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
LITE
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини