Синоптики обіцяють теплий і сонячний вікенд 9-10 жовтня

Якщо ви досі не вибралися на осінній пікнік, чи не зібрали кошик білих грибів у сонячному лісі й не вигуляли новий тренч, радимо поквапитися!

За даними SINOPTIK.ua, погода на вихідні 9-10 жовтня стане останнім приємним сюрпризом перед дощовим тижнем. На всій території України буде тепла погода з мінливою хмарністю. В середньому можна розраховувати на +12...+14.

Не проспіть сонячний вікенд!

Ще можна встигнути зробити селфі на тлі золотого листя і записатися на пішу екскурсію.

Тільки в Чернігівській і Сумській областях слід вдягнутися тепліше - стовпчик термометра не підніметься вище +12.

А от мешканцям південних регіонів і Закарпаття пощастить найбільше. Так, в Одесі, Херсоні, Миколаєві та Ужгороді прогноз погоди на вихідні обіцяє до +15 удень.

Парасольки і гумові чоботи теж можна залишити вдома - на всій території України опадів не передбачається.

На жаль, якщо вдень українців потішить сонячна погода, то вже у ніч з 9 на 10 жовтня синоптики обіцяють перші заморозки. Найхолодніше буде в Чернігівській області - до -1. В інших регіонах країни стовпчик термометра не опуститься нижче 0-3.

Погода на початку тижня буде хмарною, у західних регіонах підуть дощі.

Жителям Закарпаття, Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей радимо відкласти білосніжні кросівки, дістати теплі шарфи і запастися лимонами - погода на понеділок буде дощовою, до +9...+12, а вогкий вітер до 13-14 км/год не додасть затишку.

У східній, південній та північній частинах України, а також у Києві дощі прийдуть до вівторка. При цьому буде тепло. Наприклад, у Дніпрі і Харкові в першій половині тижня прогнозують до +17...+19.

До речі. Опинившись на вулиці під дощем, обов'язково прислухайтеся: якщо почуєте грім у жовтні, зима буде короткою і без снігу.