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Синоптик и астроном объяснили, почему над Украиной увидели "кровавое" северное сияние

Понедельник 06 ноября 2023 08:41
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Синоптик и астроном объяснили, почему над Украиной увидели "кровавое" северное сияние Фото: Над Украиной увидели кровавое северное сияние (Facebook/Serge Bikhunenko)
Автор: Людмила Жукова

Над Украиной вечером 5 ноября люди наблюдали очень редкое явление. В небе над многими областями появилось северное сияние "Аврора", которое некоторые окрестили "карой Божьей".

Почему не стоит бояться, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook синоптика Наталки Диденко и астронома Владимира Кажанова.

Что нужно знать о северном сиянии

Диденко отметила, что явление - никакая не мистика и не "кара Божья".

"То, что многие сейчас увидели и даже сфотографировали - не кара Божья, не мистика, не страшное, а северное сияние. Да, оно бывает значительно севернее. Да, в Украине бывает редко, но бывает. Возникает северное сияние, когда верхние слои атмосферы Земли обдувают солнечные ветры, идут потоки заряженных частиц Солнца", - сообщила она.

Также эксперт рассказала, что такое северное сияние уже наблюдали над Украиной.

"Кстати, это уже второй раз у нас северное сияние – первое было 24-го апреля", - уточнила синоптик.

Синоптик и астроном объяснили, почему над Украиной увидели &quot;кровавое&quot; северное сияниеНад Украиной 5 ноября увидели северное сияние (фото: соцсети)

Виновата магнитная буря

Астроном Владимир Кажанов сообщил, что необычное северное сияние в Украине возникло в результате мощного геомагнитного шторма.

"Произошла мощная геомагнитная буря (Кр7 на 17:40 UTC), связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, произошедшим на Солнце несколько дней назад", - написал Кажанов.

Ученый сообщил, что заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с верхними слоями атмосферы, из-за этого мы можем видеть сияние.

Астроном посоветовал наблюдать за этим редким явлением, смотря на северную сторону неба, в безопасном месте без светового загрязнения, вдали от фонарей, высоких деревьев или домов.

Синоптик и астроном объяснили, почему над Украиной увидели &quot;кровавое&quot; северное сияниеСиноптик и астроном объяснили, почему над Украиной увидели &quot;кровавое&quot; северное сияниеСиноптик и астроном объяснили, почему над Украиной увидели &quot;кровавое&quot; северное сияниеАстроном объяснил явление северного сияния над Украиной (фото: facebook.com/vladmir.kazhan)

Ранее уже появилось больше невероятных фото северного сияния над Украиной.

Также читайте, что ученые объяснили возникновения северного сияния над Украиной.

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