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В небе над Украиной появилось "кровавое" северное сияние. Смотрите, как выглядит невероятное явление

Воскресенье 05 ноября 2023 19:56
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В небе над Украиной появилось "кровавое" северное сияние. Смотрите, как выглядит невероятное явление Северное сияние "Аврора" (фото из социальных сетей)
Автор: Полина Иваненко

В небе над Украиной появилось редкое явление - северное сияние "Аврора". Жители многих областей делятся фотографиями и не скрывают, что зрелище поражает.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые лучшие фото северного сияния. Их точно следует увидеть.

При создании материала использовались следующие источники: Telegram-каналы, X(Twitter), Facebook.

Где можно увидеть северное сияние

Редкое явление можно заметить в небе над многими областями. В частности, о сиянии рассказали жители Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей.

В небе над Украиной появилось &quot;кровавое&quot; северное сияние. Смотрите, как выглядит невероятное явление

В небе над Украиной появилось &quot;кровавое&quot; северное сияние. Смотрите, как выглядит невероятное явлениеВ небе над Украиной появилось &quot;кровавое&quot; северное сияние. Смотрите, как выглядит невероятное явлениеСеверное сияние "Аврора" (фото из социальных сетей)

Кое-где небо стало полностью красным. А в некоторых областях сияние играет розовыми тонами. Выглядит это одновременно магически и жутко.

В небе над Украиной появилось &quot;кровавое&quot; северное сияние. Смотрите, как выглядит невероятное явлениеВ небе над Украиной появилось &quot;кровавое&quot; северное сияние. Смотрите, как выглядит невероятное явлениеВ небе над Украиной появилось &quot;кровавое&quot; северное сияние. Смотрите, как выглядит невероятное явление

Северное сияние "Аврора" (фото из социальных сетей)

Считается, что редкое явление появилось над Украиной из-за того, что на Солнце образовалась трещина.

Ранее мы уже рассказывали, что украинец подал иск против "Киевстара" и сумел дойти до конца.

Также стало известно, что известного журналиста застрелили во время прямого эфира.

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