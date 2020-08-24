Синоптик попередила жителів Києва про небезпеку: візьміть парасольку!

Дощ у Києві (фото: pixabay.com)

Синоптик попередила жителів столиці про дощ з грозою

Погода у Києві на День Незалежності може бути затьмарена опадами. У столицю йде дощ з грозою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталка Діденко.

Під час зливи буде досить свіжо, тому не забудьте взяти з собою парасольку.

"Дорогі кияни та усі, хто збирається відзначати День Незалежності України в столиці і вже вибирається з дому! До нас йде дощ, ймовірно з грозою. Під час дощу буде свіжо. Тому, якщо ви вибираєте, яку вишиванку одягнути, прихопіть парасольку", - порадила синоптик.

Також експерт повідомила українцям, де ще в країні пройдуть дощі.

"Сьогодні пройдуть періодичні дощі з грозами (а десь вже і йдуть) - на Заході та Півночі плюс Вінницька область, температура повітря 23 + 26 градусів. На Півдні, Сході і в більшості Центру України - без опадів, температура повітря 27 + 32 градуси", - повідомила Діденко.

Також Наталка привітала всіх громадян країни з Днем Незалежності України.

Як ми раніше повідомляли, погода в Україні 24 серпня, в День Незалежності України, буде радувати теплотою більшість областей. При цьому всі західні та північні регіони опиняться під ударом грозових злив.

Також ми розповідали про найкращі локації для святкування Дня незалежності під час подорожі.