"Символ України": під Києвом чоловік застрелив рідкісного птаха (фото, відео)

Під Києвом у місті Васильків на вулиці Донбасівській невідомий застрелив рідкісного птаха. Інформацію про подію розповів мешканець будинку, біля якого був виявлений труп лелеки. Як з'ясувалося пізніше, зловмисник скоїв злочин заради розваги.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НПУ в Київській області.

На Київщині поліцейські встановили зловмисника, який заради розваги застрелив лелеку.

"Подія сталась на вулиці Донбасівській у місті Васильків. До відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що біля його будинку застрелили птаха. На місце події миттєво виїхали правоохоронці та встановили обставини події. Менш ніж за добу дільничні офіцери встановили зловмисника, ним виявився 25-річний молодик. Чоловік надав правдиві покази та зізнався у скоєному", - йдеться в заяві.

Під Києвом чоловік заради забави застрелив лелеку (фото: kv.npu.gov.ua)

Як повідомляється, зараз зброю підозрюваного вилучено на експертизу.

Також за фактом події порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення підозри останньому. Досудове розслідування триває.

У коментарях під публікацією в співтоваристві "Київ Оперативний" Facebook засуджують вчинок чоловіка.

Лелека - символ України! Скільки тисяч км пташка летіла додому. Ця новина, як ніж у серце...

Це ж треба бути таким уй*бком. Який то "місцевий житель"! Місцеві там споконвіку ніколи лелек не чіпали. Дикий чорт має бути депортований на родіну.

Не правий хлопець. В Україні цей птах символічний, шанований і малим і дорослим. Видно десь прогавили, виховуючи цього хлопця.

Реакція мережі (скріншот: facebook.com/KyivOperativ)