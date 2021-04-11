ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Символ України": під Києвом чоловік застрелив рідкісного птаха (фото, відео)

Новость на русском → Київська область, Неділя 11 квітня 2021 13:31
"Символ України": під Києвом чоловік застрелив рідкісного птаха (фото, відео) Під Києвом чоловік заради розваги застрелив лелеки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Під Києвом у місті Васильків на вулиці Донбасівській невідомий застрелив рідкісного птаха. Інформацію про подію розповів мешканець будинку, біля якого був виявлений труп лелеки. Як з'ясувалося пізніше, зловмисник скоїв злочин заради розваги.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НПУ в Київській області.

На Київщині поліцейські встановили зловмисника, який заради розваги застрелив лелеку.

"Подія сталась на вулиці Донбасівській у місті Васильків. До відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що біля його будинку застрелили птаха. На місце події миттєво виїхали правоохоронці та встановили обставини події. Менш ніж за добу дільничні офіцери встановили зловмисника, ним виявився 25-річний молодик. Чоловік надав правдиві покази та зізнався у скоєному", - йдеться в заяві.

&quot;Символ України&quot;: під Києвом чоловік застрелив рідкісного птаха (фото, відео)

&quot;Символ України&quot;: під Києвом чоловік застрелив рідкісного птаха (фото, відео)

Під Києвом чоловік заради забави застрелив лелеку (фото: kv.npu.gov.ua)

Як повідомляється, зараз зброю підозрюваного вилучено на експертизу.

Також за фактом події порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення підозри останньому. Досудове розслідування триває.

У коментарях під публікацією в співтоваристві "Київ Оперативний" Facebook засуджують вчинок чоловіка.

  • Лелека - символ України! Скільки тисяч км пташка летіла додому. Ця новина, як ніж у серце...
  • Це ж треба бути таким уй*бком. Який то "місцевий житель"! Місцеві там споконвіку ніколи лелек не чіпали. Дикий чорт має бути депортований на родіну.
  • Не правий хлопець. В Україні цей птах символічний, шанований і малим і дорослим. Видно десь прогавили, виховуючи цього хлопця.

&quot;Символ України&quot;: під Києвом чоловік застрелив рідкісного птаха (фото, відео)

Реакція мережі (скріншот: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у вересні 2020 року в Київській області екологи виявили на луках рослини, занесені в Червону книгу України. Фахівці побачили популяції гронянки багатороздільної та лугової орхідеї.

Раніше повідомлялося, що жителі Одеси врятували лисеняти від жорстокої смерті. Тварину передали в національний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події полиция Птица
LITE
До +20 і сонце: в яких областях погода порадує українців теплом
До +20 і сонце: в яких областях погода порадує українців теплом