Симптоми діабету, які проявляються кілька разів на день, але ви можете цього не зрозуміти

Як відомо, діабет другого типу пов'язаний з підвищенням в крові рівня цукру, тобто гіперглікемією. Але це не завжди помітно по симптомам.

Лікарі кажуть, що ознаки можуть проявлятися до декількох разів на день, коли ви ходите в туалет. Йдеться про часті сечовипускання і інфекції сечового міхура.

Адже гіперглікемія може бути потенційно небезпечною, якщо рівень цукру в крові стає дуже високим або залишається високим протягом тривалого часу.

"Ваш рівень цукру в крові підвищується і знижується протягом дня, і для людей, які живуть з діабетом, ці зміни більш значні і відбуваються частіше, ніж у людей, які не страждають діабетом", - кажуть лікарі.

Якщо підвищення рівня цукру епізодичне, то це не привід для занепокоєння, так як ці показники можуть стабілізуватися самі по собі.

"Але гіперглікемія може бути потенційно небезпечною, якщо рівень цукру в крові стає дуже високим або залишається високим протягом тривалого часу", - додали лікарі.

Медики виділяють такі тривожні ознаки розвитку діабету: