Семья с тремя детьми путешествует по всему миру, пока малыши не потеряли зрение: трогательная история

Супруги Лемей и Пеллетье прожили в браке 12 лет и имеют троих общих детей. Однажды они заметили, что их старшая дочь плохо видит. Врачи определили, что у нее редкое генетическое заболевание глаз, которое со временем приводит к неизбежной потере зрения. Аналогичную болезнь обнаружили у двух ее меньших братьев.

Детали трогательной семейной истории

У трехлетней Мии - самый старший ребенок супругов - обнаружили болезнь глаз, которая не излечима и рано или поздно приведет к потере зрения. То же подозревали у двух меньших мальчиков.

Опасения родителей подтвердились, когда в 2019 году у ребят обнаружили такое же генетическое заболевание.

"Вы ничего не можете сделать. Мы не знаем, как быстро это пойдет, но мы ожидаем, что они полностью ослепнут к середине жизни", - говорит Лемей, объясняя, что пока нет лекарства или эффективного лечения, которое замедлило бы прогрессирование пигментного ретинита.

Родители путешествуют с детьми по всему миру до того, как они ослепнут (фото: edition.cnn.com)

Визуальная память

Когда пара смирилась с новостью, она сосредоточила свое внимание на том, чтобы помочь детям развить навыки, которые им понадобятся, чтобы ориентироваться в жизни. Вскоре они с мужем начали строить планы провести год в путешествиях вокруг света со своими детьми.

"Дома есть чем заняться, но нет ничего лучше, чем путешествия", - говорит отец тройни.

Вскоре они начали накапливать свои сбережения. Семья из шести человек сначала должна была отправиться в июле 2020 года. Однако они были вынуждены отложить свое путешествие на несколько лет из-за ограничений на путешествия, вызванные глобальной пандемией.

Отправившись в годовое путешествие в 2022 году, семья объездила уже многие страны. Среди них Намибия, Замбия, Турция, Монголия и другие.

Родители путешествуют с детьми по всему миру до того, как они ослепнут (фото: edition.cnn.com)

Трудности для родителей

Старшая дочь Мия знала о своем заболевании с семи лет, когда ребенок уже определенным образом понимает, что значит слепота. Однако два меньших мальчика Колин и Лорен все время об этом спрашивают.

"Мой малыш спросил меня: "Мама, что значит быть слепым? Буду ли я водить машину? Ему пять. Но постепенно он начинает понимать, что происходит. Для него это был обычный разговор. Но для меня это было больно", - говорит мама Лемей.

Родители Лемей и Пеллетье надеются, что возможность провести время в разных странах и познакомиться с разными культурами покажет всем детям, насколько они счастливы, несмотря на проблемы, которые могут возникнуть позже в их жизни, когда их зрение ухудшится.

Несмотря на понимание неизбежности ситуации, родители детей надеются, что наука успеет изобрести соответствующее лечение.

"Надеюсь, наука найдет решение. Мы скрещиваем пальцы за это. Но мы знаем, что это может произойти, поэтому хотим убедиться, что наши дети готовы противостоять всем вызовам", - говорит Пеллетье.

Родители путешествуют с детьми по всему миру до того, как они ослепнут (фото: edition.cnn.com)