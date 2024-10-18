Семья переехала жить в 100-летний домик в лесу и их жизнь превратилась в ад

Семья из Сан-Франциско решила отдохнуть от большого города и купила сказочный 100-летний домик в лесу. Но вместо жизни мечты Лорис Ливингстон и ее муж попали прямо в ад.

Что с ними произошло и почему идея покупать такой дом оказалась ошибкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Лорис Ливингстон и ее муж купили небольшой домик в лесу два года назад. Женщина признается, что жить в тишине и природе - это была ее мечта. Однако оказалось, что покупка подобной недвижимости, какой бы хорошей она ни была - это сплошная головная боль для хозяев.

Сначала полетела система отопления и впоследствии супруги поняли, что виновниками стали мыши.

"Однажды ночью, лежа на диване, мы услышали, как что-то скребется под досками пола. И это были мыши. Жевавшие наши трубы отопления, вентиляции и кондиционирования. Это труба, которая продувает весь воздух через наш дом, обернутый асбестом", - рассказала Лорис.

Чтобы отремонтировать отопление, семье пришлось выложить 4500 долларов (около 185 тысяч гривен) - на сам ремонт и отделку труб.

"Сначала нам пришлось вывести крыс, а затем снять все системы отопления и вентиляции. Весь процесс стоил нам около 10 000 долларов (415 тысяч гривен). Где-то полгода у нас дома не было тепла", - добавляет Лорис.

100-летняя избушка в лесу, которую купили Ливингстоны (Фото: Laureise Livingston / TikTok)

Только они закончили с этой проблемой, как получили новую - супруги узнали, что в комнатах завелись жуки-дроворезы.

Как объяснили рабочие компании, специализирующейся на выведении жуков, они так же ужасны, как термиты - прогрызают древесину и откладывают в ней маленькие личинки, из которых появляются яйца, а из них - новые жуки.

Чтобы вывести этих вредителей, пришлось окуривать здание специальным раствором, который стоит еще 4500 долларов.

"Это ужасный яд, но по крайней мере жуков больше нет", - говорит Ливингстон и признается, что жизнь в таких условиях - это настоящий ад.

Пара говорит, что покупать 100-летний домик в лесу - плохая идея. Потому что неизвестно, сколько еще проблем он может принести.

Кроме того, они советуют обязательно проверять любое здание перед покупкой на предмет разнообразных насекомых, жуков, крыс и мышей.

"Такие дома выглядят красивыми только на фотографиях или при осмотре. А реклама добавляет все, чтобы вам захотелось там жить - тихо, красиво, поют птички. Но жизнь на природе может превратиться в сплошной кошмар, потому что вы постоянно будете с кем-то бороться и выбрасывать деньги ", – резюмирует Ливингстон.