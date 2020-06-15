Сильні грози, град і зниження температури: де в Україні зіпсується погода

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчий тиждень особливо не порадує жителів країни

Погода в Україні у вівторок, 16 червня, буде несприятливою в більшості областей. Синоптики прогнозують сильні грози, зливи, місцями можливий град. Сильний штормовий вітер вщухне, але температура повітря почне опускатися.

На сході країни грози пройдуть у Полтаві та Дніпрі, а також у Донецькій області. У Харківській і Луганській областях буде сухо. Нічна температура повітря складе +16 +18 градусів, удень прогріється до +26 +28 градусів, місцями можливе до +30 +31 градуса.

В південних областях пройдуть сильні грози, можливі зливи. Вночі від +15 до +18 градусів, вдень температура коливатиметься від +24 до +26 градусів. У Криму гроза, вночі +16 +18 градусів, вдень від +25 до +27 градусів.

Північні області накриє грози, можливий град. Нічна температура повітря складе +16 +18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +26 +28 градусів.

На заході України синоптики прогнозую сильні грози, можливий град, вдень – затяжні зливи. Вночі в регіоні температура коливатиметься від +13 до +16 градусів, вдень очікується від +23 до +26 градусів, місцями прогріє до +27 +28 градусів.

В центральній частині країни також будуть йти дощі, пройдуть грози та зливи. Нічна температура коливатиметься від +15 до +17 градусів, денна від +25 до +28 градусів.

У Києві 16 червня пройде сильна гроза, можлива злива і град. Вночі очікується від +16 до +18 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 16 червня

За прогнозом Українського гідрометцентру, така погода збережеться на території України в найближчий тиждень. У східній та центральній частині можливі прояснення і підвищення температури повітря до +30 +31 градуса. В інших областях синоптики прогнозують грози та зливи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко попередила про складні погодні умови.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчий тиждень.

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Автор: Анна Шиканова