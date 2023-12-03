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Похудеть к Рождеству: диетолог раскрыла "волшебную" формулу питания

Воскресенье 03 декабря 2023 18:33
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Похудеть к Рождеству: диетолог раскрыла "волшебную" формулу питания Диета для похудения (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро Рождество и Новый год, поэтому многие хотят подготовиться к праздникам и похудеть. Но отказываться от еды точно не стоит, ведь существует более правильная и полезная формула, которая поможет вам сбросить вес. Ее раскрыла диетолог Кортни Кассис.

Как похудеть к Новому году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tik-Tok диетолога.

Как питаться для похудения

Кассис отмечает, что все мифы о голодании и необходимости отказаться от "вредной" пищи не только не работают, но еще и вредят здоровью. Именно поэтому она рекомендует попробовать специальную формулу "90-30-50".

"Минимум 90 граммов белка, 30 граммов клетчатки и 50 граммов полезных жиров ежедневно" - пояснила диетолог.

Она советует планировать рацион заранее и попытаться просчитывать, сколько именно белков-клетчатки-жиров получит организм. На самом деле это не так и трудно, нужно лишь узнать состав продуктов, которые вы употребляете.

Похудеть к Рождеству: диетолог раскрыла &quot;волшебную&quot; формулу питанияЧто нужно есть, чтобы похудеть (фото: freepik.com)

В чем секрет "волшебной" формулы

По словам диетолога, благодаря такому питанию она похудела на 3 килограмма за месяц, на этом ее прогресс не закончился. При этом женщина не голодала и имела возможность есть всевозможные блюда.

Кассис рассказала, что "магическая" формула не только помогает похудеть. Она помогает в лечении хронических заболеваний, борется с гормональным дисбалансом, а также влияет на уровень сахара в крови.

Похудеть к Рождеству: диетолог раскрыла &quot;волшебную&quot; формулу питания

Диетолог раскрыла секрет похудения (скриншот)

Важно учитывать индивидуальные особенности, физическую активность, а также конкретные потребности организма. Каждому человеку обязательно следует консультироваться с врачом или диетологом, прежде чем вносить значительные изменения в свой рацион.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как делать антивозрастный массаж лица дома.

Кроме того, недавно диетолог назвал чай, который может уменьшать риск развития рака.

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