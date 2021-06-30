Штам коронавірусу "Лямбда": вчені розповіли, наскільки небезпечний вірус
В Бразилії медики розповіли про штам коронавірусу під назвою "Лямбда" (C.37). Фахівці викликали занепокоєння через високі темпи поширення хвороби.
Відповідні дані опублікували на сайті MedRxiv.
Що відомо про новий штам?
Так, це штамп виявили в Перу у серпні 2020 року та швидко поширювався в Південній Америці. За даними фахівців його зафіксували у 26 країнах Америки, Європи та Океанії.
Штам активно набирає оберти та швидко поширюється. Попри це, в Бразилії перший випадок "Лямбди" зафіксували тільки в лютому цього року.
Які симптоми захворювання
Першим бразильським пацієнтом зі штамом став молодий чоловік, який повернувся з поїздки в Аргентину. У хворого проявилися симптоми респіраторного захворювання, а через кілька днів його стан зажадало госпіталізації. Через загострення перебігу хвороби його перевели в інтенсивну терапію.
Вчені описали вісім нових мутацій цього штаму, на додаток до 19 вже відомих. Передбачається, що штам відрізняється підвищеною трансмісивною ознакою. Також може спровокувати загострення епідемії в таких країнах як Чилі, Перу, Еквадор і Аргентина.
Окрім того, на сьогодні невідомо, наскільки ефективно від "Лямбди" захищають сучасні вакцини.
Раніше ми повідомляли, що в окупованому Криму виявили коронавірус "Дельта".
Також у Франції прогнозують четверту хвилю COVID через "Дельта"-штам.