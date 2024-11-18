Вредит легким: педиатр назвала детское средство, которое должны избегать родители

Детские присыпки являются одними из самых первых уходовых средств, с которыми сталкивается новорожденный. Они могут быть опасны из-за содержания талька.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарии Власенко.

Что такое тальк и чем он опасен

Тальк - это природный минерал, который более 100 лет использовался в детских присыпках, косметике и даже бытовых средствах. Он помогает поглощать влагу и предотвращает опрелости.

По словам врача, проблема в том, что его добыча часто происходит в месторождениях, где есть асбест - канцероген, который может попадать в продукцию.

"В 2020 году Johnson & Johnson объявили о прекращении продажи детской присыпки с тальком в США и Канаде после сотен исков от людей, которые связывали ее использование с развитием рака. Дело в том, что некоторые партии талька содержали следы асбеста", - говорится в сообщении.

В январе 2024 года компания согласилась выплатить 700 миллионов долларов для урегулирования исков.

Как правильно использовать детскую присыпку

Самое главное, что следует сделать при использовании - избегать вдыхания порошка. Если вы много наносите на детское лицо или используете в замкнутых помещениях - рискуете, что ребенок вдохнет эти мелкие частицы.

А это может привести к серьезным проблемам с легкими, таким как тальковый пневмокониоз.

В 1981 году Американская академия педиатрии (AAP) предупреждала о рисках аспирации талька, а также отметила, что это может привести к смерти.

Поэтому, чтобы быть на 100% уверенными, лучше держать присыпку подальше от лица малыша и наносить ее аккуратно.

Как выбрать безопасную присыпку

Лучше всего выбирать продукты на основе кукурузного крахмала - они гораздо безопаснее.

В то время как для профилактики опрелостей и раздражений на коже можно использовать кремы и мази с оксидом цинка - они не только надежны, но и эффективны для ухода за нежной кожей малышей.