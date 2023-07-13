Без ущерба для экологии. Что делать с одеждой, которая больше не нужна

В Украине одежду и обувь свозят на общие свалки, которые есть в каждой области. Из-за того, что сеть мусороперерабатывающих заводов и культура сортировки только развиваются, объемы свалок тоже значительны, хотя их и не видно из космоса.

Большие объемы одежды, которая собирается на свалках - это экологическая проблема для Украины и мира. Недавно стало известно, что одна из самых больших свалок одежды в мире, которая находится в Латинской Америке, достигла объемов, которые видны из космоса.

Ответственное отношение к одежде и обуви не заканчивается на этапе выбора или покупки, а также включает в себя то, как вы ими распорядились после окончания эксплуатации. Далеко не во всех вариантах путь на свалку - это разумное и экологическое решение.

О том, как избавиться от ненужных вещей без ущерба для экологии, читайте ниже в материале Styler .

Что делать со старой одеждой

Первое, что можно сделать с вещами, с которыми вы решили попрощаться, - сдать на утилизацию или переработку.

В Украине по городам действуют станции сортировки, куда можно сдать одежду. При переработке из ее изготавливают наполнители для мягкой мебели или детских игрушек, что дает для вещей "вторую жизнь".

Если одежда или обувь в хорошем состоянии - ее можно отнести в специальные пункты сбора, куда после очистки и обработки вещи передадут нуждающимся.

В больших городах есть специальные контейнеры для сбора одежды, обуви, детских игрушек, постельных принадлежностей и сумок. Например, в Киеве, Львове и Одессе такие контейнеры устанавливают волонтеры общественных организаций "Зелений Промінь", "‎Речі які допомагають" и т.д. На сайтах можно найти адреса точек сбора и отнести туда вещи.

Третий вариант - продать одежду. Это возможность не только предотвратить накопление одежды на свалках, но и заработать деньги.

Так популярностью во многих городах пользуются воскресные "барахолки", где можно продать или купить для себя нужные вещи.

Для тех, кто хочет продать одежду онлайн, отличным вариантом является платформа объявлений, где просто нужно зарегистрироваться и разместить свое предложение.

В частности, на платформе OLX категория б/у одежды и аксессуаров одна из самых популярных среди пользователей. Согласно данным сервиса, наибольшим спросом среди украинцев пользуются следующие подержанные товары:

кроссовки

сумки

футболки и майки

спортивные костюмы

кофты и свитера

босоножки и сандалии

При этом, говорят эксперты OLX Украина, за последний год количество отзывов от пользователей на объявление о продаже подержанных вещей увеличилось почти вдвое.

Украина - это европейская страна и мы должны показывать это в том числе в отношении окружающей среды, в частности, сознательного потребления вещей, сортировки отходов и их надлежащей утилизации. Заботиться о будущем страны - это и в том числе ответственно относиться к окружающей среде.