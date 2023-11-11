Что произойдет с вашим телом в космосе без скафандра: шокирующие научные подробности

Лишь немного больше 600 человек побывали на орбите вокруг Земли, и трое из них погибли над линией Кармана. Однако часто представление о происходящем с беззащитным телом человека в космосе ошибочно.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научное издание Iflscience объясняет, как происходит смерть человека в космосе.

Что будет с человеком в космосе без скафандра

Распространено мнение, что тело человека почти взрывается или сгорает от солнечных лучей. Однако на самом деле это не так. "Космическая" смерть не болезненна и менее драматична.

Вещи, которые действительно убивают в космическом пространстве без скафандра, - это отсутствие атмосферного давления и нехватка кислорода.

Без давления жидкости испаряются при значительно более низкой температуре, и это означает, что все на нашей поверхности - кожа, рот, глаза - довольно быстро "расплывется".

Отсутствие давления также приведет к эбулизму - образованию пузырьков в жидкостях организма из-за снижения давления окружающей среды. В большинстве своем это будут пузырьки под кожей, но они потенциально могут перейти в кровь.

Однако кожа человека достаточно эластичная, так что можете "раздуться" вдвое от обычного размера.

В открытом космосе не следует задерживать дыхание. Дело в том, что из-за внезапной декомпрессии воздух в легких расширится и приведет к их разрыву. И тогда начинается недостаток кислорода.

Без воздуха вы потеряете сознание примерно через 15 секунд. Так, по крайней мере, еще минуту человек сможет оставаться живым. За это время его могут спасти другие члены экипажа.

Тогда кроме последствий всего вышеперечисленного, вам потребуется поправиться от опасного излучения Солнца. Ультрафиолетовый свет приведет к очень сильным солнечным ожогам, а более энергичный свет, например рентгеновское излучение, повредит вашу ДНК, повышая вероятность заболевания раком.