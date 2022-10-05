Что не нужно покупать. Доктор назвала популярные "фуфломицины"

Очень часто врачи назначают множество ненужных лекарств, которые не работают. Они называются "фуфломицинами", так как не имеют доказанной эффективности.

О таких лекарствах, которые только лишат вас денег, написали на странице Онлайн консультация пульмонолога-аллерголога и семейного врача.

Что не нужно покупать

кавинтон

лаферобион

вибуркол

мовиназа

протефлазид

флавовер

серрата

гропинозин

амизон

новирин

новирин

траумель

канефрон.

На примере препарата канефрон врач объяснила, почему он не поможет в лечении заболевания, а даже сделает хуже.

"Травы это прекрасно, они прекрасно пахнут в чае, но если у вас реальное заболевание почек, то обойтись канефроном вы не сможете. Уменьшая определенные симптомы, он не действует на саму причину возникновения проблемы, поэтому нефроны могут спокойно отмирать, но симптомов будет меньше, или инфекция начнет показывать себя на все 100, но за то вам будет не так плохо физически", - отмечается в сообщении.

Какие признаки "фуфломицинов"

Назначается в комбинации с настоящим лекарством и создает иллюзию эффективности.

Нет серьезных проблем и "болезнь" прошла сама, но все приписали не физиологическому выздоровлению, а чудо-лекарству.

Имеют симптоматический эффект и создают "иллюзию" улучшения состояния, что может быть очень опасным. Не все клетки сигнализируют о смерти болевыми ощущениями.

Еще один отличительный признак "фуфломицинов" - это то, что в инструкции сказано, что они помогают от всего, убивают вирусы и бактерии, а это невозможно!