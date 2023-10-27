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"Что произошло - то произошло". Миша Крупин впервые прокомментировал пьяный инцидент в Одессе

Одесса, Пятница 27 октября 2023 14:20
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"Что произошло - то произошло". Миша Крупин впервые прокомментировал пьяный инцидент в Одессе Миша Крупин выступил с заявлением о карьере (фото: пресс-служба)
Автор: Людмила Жукова

Украинский певец Миша Крупин, недавно выступивший в Одессе под хмельком, не собирается завершать музыкальную карьеру. На своей странице в соцсети музыкант опубликовал пост, в котором указал, что продолжает творческую деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

"Я не завершаю карьеру, а наоборот продолжаю писать песни с новой силой и яростью. То, что произошло, произошло. Я извинился. Всем, кто меня поддержал в это время, я очень спасибо" - написал певец.

&quot;Что произошло - то произошло&quot;. Миша Крупин впервые прокомментировал пьяный инцидент в ОдессеМиша Крупин принес извинения за инцидент в Одессе (фото: пресс-служба)

Также артист поделился, что сейчас серьезно занимается своим психологическим и физическим состоянием. Но пообещал порадовать поклонников новыми песнями и концертами.

К слову, на концерте в Одессе удалось собрать 61 тысячу гривен в поддержку ВСУ.

Ближайшие концерты Миши Крупина и группы "Коррупция" состоятся 18 ноября в Киеве и 26 ноября в Харькове.

@mishakrupin_official Крінжанувся #мішакрупінодеса #крупін #мішакрупін оригінальний звук - Міша Крупін

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