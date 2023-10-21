Что нужно сделать перед тем, как завести автомобиль осенью и зимой

Каждый водитель перед поездкой должен проверить многие важные элементы автомобиля. Однако есть одно действие, которое может показаться не очень значимым, но на самом деле оно просто важно, особенно в холодное время года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Tips and tricks .

Что следует знать

Осенью и зимой температура воздуха снижается. Поэтому бездомные животные начинают искать теплые уголки. И чаще всего убежищем для них становятся автомобили. Точнее, зона вокруг двигателя, которая после длительной поездки обычно еще некоторое время остается прогретой - теплой.

Там могут прятаться коты. Однако, если запустить двигатель, не заметив животных, все может окончиться плохо.

Поэтому перед тем, как завести машину, постучите по капоту. Если услышите странные звуки - скрип или треск - значит под капотом может быть животное.

Следует открыть капот и тщательно все проверить. Кошки, скорее всего, убегут сами, как только услышать стук.

Как животные залазать под капот

Подкапотное пространство в авто не изолировано - в глубине достаточно большое отверстие, которое необходимо для вентиляции. Герметически закрывать его нельзя. При этом даже если стоит защита двигателя, кошки легко могут пролезть.

Что делать с авто зимой

Правильно прогревайте

Когда на улице сильный мороз, прежде чем тронуться, водителю необходимо прогреть свое авто. Но делать это нужно правильно.

Частая ошибка водителей - слишком длительный прогрев. Автомобиль не нужно прогревать слишком долго. Достаточно пяти-семи минут, чтобы машина прогрелась.

Полный бак

Не оставляйте топливный бак на минимуме. Он должен быть заправлен не менее чем на две трети. Помните это правило даже тогда, когда ваша поездка непродолжительна, а расстояние, которое вы должны преодолеть, незначительное.

Открывать дверь машины силой

Открыть силой дверь можно, но это приведет к тому, что уплотнители порвутся или сломается ручка.

Если у вас нет размораживателя, то можно попытаться открыть заднюю дверцу, которая обычно не так сильно примерзает.