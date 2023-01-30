Что означают народные приметы, если рассыпался сахар или разбилась солонка

По народным поверьям, инциденты с разбитой или перекинутой посудой были предвестниками как приятных сюрпризов или приобретений, так и досадных казусов, ссор или потерь. Для минимизации возможных неприятностей, следовало знать значение подобных примет.

О чем гласят поверья о солонке и сахарнице - читайте в материале ниже .

Так и с солонками и сахарницами, эксцессы с которыми толковали по-разному, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Поверья о перевернутой и разбитой солонке

Согласно приметам, если солонка опрокинулась во время приготовления семейной трапезы, то это предвещало ссору с родными. Если же соль рассыпалась на стол в момент передачи солонки кому-либо конкретно, то с этим человеком, как верили, не миновать скандала.

Если выпала из рук полная солонка, то это считалось предвестником тревожных событий в жизни человека, который ее уронил. Возможны ухудшения отношений с родственниками и близкими, вплоть до серьезных разногласий и ссоры.

Если разбита пустая солонка, то утверждали, что мог ждать обман со стороны близких. Также это было предупреждением внимательнее относиться к собственным словам и обещанием, выполнить которые будет довольно сложной задачей. И как следствие не реализации сказанного - угроза конфликта.

Со сновидениями история не такая однозначная. Знатоки народных поверий объясняли, что если во сне разбить солонку, то это предвещало добрые новости или скорое примирение с близким человеком.

А вот сны о рассыпанной соли у невесты снова служили тревожным знаком - такое трактовали как предупреждение, что с нынешним избранником совместная семейная жизнь не принесет счастья.

Добавим, что бытовали также народные правила по уборке рассыпанной соли. Кристаллы ни в коем случае нельзя было выметать с пола на совок веником. Чтобы устранить проблему, следовало использовать влажную тряпку, которую потом тщательно полоскали или просто выбрасывали.

Поверье о рассыпанном сахаре

Народные поверья о перевернувшейся сахарнице и рассыпанном ее содержании - во много полярны суевериям о соли. Так, в целом это расценивалось как доброе предзнаменование.

Верили, что если рассыпать сахар за столом или во время приготовления еды, то вскоре можно ожидать пополнение бюджета, выход из финансовых сложностей, увеличения дохода. Подобные материальные блага сулила и случайно разбитая сахарница.

Если сладкие белые кристаллы рассыпались на пол в квартире, то ранее произошедшие ссоры домочадцев скоро решатся и ждет быстрое примирение. Если инцидент произошел у входной двери перед домом - можно ожидать хороших гостей. Если рассыпался уже в квартире в коридоре на коврик, то может вскоре появиться новая мебель или предстоит ремонт.

Если сахар рассыпался по вине влюбленных, то пару, как считалось, ждет счастливый крепкий брак. А в случае, когда сахар просыпали незамужняя или холостяк - вскоре, как верили, их ждет встреча со своими вторыми половинками, будущим партнером по жизни.

Для уборки сахара, рассыпанного на пол или на стол, считали лучше всего использовать светлую чистую ткань или бумагу. По народным поверьям, после этого следовало материал завернуть в пакет и вынести на улицу, где высыпать содержимое под дерево. Другим вариантом называют высыпать такой сахар в комнатный горшок с цветком.

А вот что не советовали, так это просто собрать на совок рассыпанный сахар и выбрасывать в мусорку - считалось, что так можно собственноручно прервать реализацию тех позитивных "сладких" перемен в жизни.