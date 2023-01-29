Что нельзя делать по утрам: самые известные и верные приметы

Утро - это начало дня и многие люди стараются провести его так, чтобы следующие 10-12 часов были счастливыми и удачными. Оказывается, есть действия по утрам, которые могут принести удачу на весь день или же - полностью его испортить.

Что по приметам не стоит делать сразу после пробуждения, чтобы не испортить свой день - читайте ниже.

Почему утренние ритуалы важны

После пробуждения человек находится как бы в подвешенном состоянии. Ему необходимо время, чтобы полностью проснуться, осознать себя и начать планировать день.

Если в такие минуты сделать установку на позитив, то весь день будет удачным. Если человек просыпается с неясным ощущением дискомфорта, то утренние ритуалы помогут это состояние убрать и тем самым уберегут от негативной энергии весь день.

Народные приметы про утро

Чтобы день стал удачным - нужно вставать сразу на обе ноги. Первый шаг нужно начинать с левой ноги. Такая привычка кажется незначительной, но она может многое в жизни изменить.

После пробуждения и до подъема нельзя петь. Также не стоит напевать мелодии перед завтраком. Если верить приметам - утреннее пение может закончиться слезами в конце дня.

Постарайтесь утром не разбить посуду. Это единственное время суток, когда разбитая чашка или тарелка не к добру. Если же такая неприятность произошла, то в течение дня стоит проявить осторожность и избегать любого негатива.

На завтрак не рекомендуется употреблять рыбу. Согласно приметам, такой завтрак может навлечь неприятности на человека.

Нельзя по утрам давать деньги в долг. Если так поступить, то есть большая вероятность, что назад ваши деньги уже не вернутся. Или же ваши отношения с заемщиком сильно испортятся.

Перед выходом из дома, начинайте обуваться с правой ноги - это убережет ваш путь от неприятностей.