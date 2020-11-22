Шантажує і погрожує: екс-дружина Остапчука заявила, що він намагається відсудити у неї дітей

Олена Войченко і Володимир Остапчук (фото: instagram.com/olenavoychenko)

Екс-дружина Володимира Остапчука розповів, що змушена була проходити психологічну експертизу

Колишня дружина українського шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла свою версію шлюборозлучного процесу. Жінка повідомила, що ведучий намагався відсудити у неї дітей, влаштувавши їй психологічну експертизу, а також шантажував і погрожував їй. Скандальними подробицями розлучення Войченко поділилася у програмі "Світське життя".

Після розлучення Остапчук тільки раз збільшив суму допомоги дітям і то показово, як вважає його колишня дружина.

"Володимир дійсно допомагає платити за школу та дитячий садок дітей, плюс він дає дітям, перераховуючи мені на картку 10 000 гривень в місяць. Після вашого інтерв'ю він одноразово збільшив цю суму і ці чеки виклав у соцмережі. Але і на тому спасибі. Крім цього він купив дітям по чотири речі одягу. За це теж я йому вдячна. Але це була одноразова акція", – розповіла Олена.

При цьому Войченко не виступає проти спілкування між новою дружиною Остапчука Христиною Гірник і дітьми. Щобільше, вона навіть просила його частіше спілкуватися з дітьми та взяти їх на весілля. Попри те, що Остапчук проігнорував прохання дружини й не взяв власних дітей на весілля, ведучий вважає, що діти повинні жити з ним.

"Я просила його брати дітей, просила знайомити. Я наполягала на тому, щоб він більше спілкувався з дітьми до весілля, щоб вони були присутні на весіллі, щоб вони розуміли, що відбувається. Але вирішили інакше. За фактом зараз діти бачили дружину батька двічі. Але поки Володимир мені озвучив – у мене щаслива сім'я, ти самотня, ти в стресі, тому діти повинні жити зі мною. Я звичайно проти такої ситуації. Досить все так швидко і нестабільно відбувається у них. Я це розумію", – підкреслила Войченко.

Також Олена згадала, як була змушена проходити психологічну експертизу, яку Володимир їй хотів провести. Їй неодноразово доводилося спілкуватися з представниками опікунської служби. Одного разу співробітники служби навіть приходили до неї додому, щоб упевнитися, що діти – Емілія та Еван – живуть в хороших умовах.

"Він хотів мені провести психічну експертизу, потім він залучив до цього процесу дітей. Перевіряли дочку, я возила її в службу дитини Подільського району двічі. Зі мною проводили інтерв'ю онлайн. До мене додому приходили перевіряти, в якому приміщенні проживають діти, яким чином я контактую і спілкуюся з людьми, як вони харчуються, як це все відбувається. І тільки вже на базі цього треба переходити до того, щоб перевірити безпосередньо мій психічний стан. Звичайно, я відразу сказала, що це абсурд і сам процес теж травмує, принаймні дитину, він травмує і мене, це принизливо. Жах. Для мене це дуже неприємна ситуація, але батько вирішив так", – розповіла жінка.

За даними Олени, Володимир попереджав її про те, що подав позов, щоб відсудити дітей, однак поки що офіційного повідомлення їй не приходило.

Крім того, жінка зізналася, що її ексчоловік нерідко їй загрожує і шантажує.

"Володимир дуже часто мені озвучує різні речі та перемішує їх з погрозами, шантажем. Я взагалі останнім часом прошу його виключно писати", – додала Войченко.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук та Христина Гірник одружилися 15 жовтня. Заручини та весілля Остапчука та його нової обраниці стали досить швидкоплинною подією. Адже шоумен тільки восени оголосив про розставання з Оленою Войченко (з нею він був з 2007-го року).

Нещодавно ми писали, що дружина Остапчука потрапила в ДТП і ледь не стала жертвою шахрая.