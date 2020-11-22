Шантажирует и угрожает: экс-жена Остапчука заявила, что он пытается отсудить у нее детей

Елена Войченко и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/olenavoychenko)

Экс-жена Владимира Остапчука рассказал, что вынуждена была проходить психологическую экспертизу

Бывшая супруга украинского шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала свою версию бракоразводного процесса. Женщина сообщила, что ведущий пытался отсудить у нее детей, устроив ей психологическую экспертизу, а также шантажировал и угрожал ей. Скандальными подробностями развода Войченко поделилась в программе "Светская жизнь".

После развода Остапчук только раз увеличил сумму помощи детям и то показательно, как считает его бывшая супруга.

"Владимир действительно помогает платить за школу и за детский сад детей, плюс он дает детям, перечисляя мне на карточку 10 000 гривен в месяц. После вашего интервью он единовременно увеличил эту сумму и эти чеки изложил в соцсети. Но и на том спасибо. Кроме этого он купил детям по четыре вещи одежды. За это тоже я ему благодарна. Но это была одноразовая акция", – рассказала Елена.

При этом Войченко не выступает против общения между новой супругой Остапчука Кристиной Горняк и детьми. Более того, она даже просила его чаще общаться с детьми и взять их на свадьбу. Несмотря на то, что Остапчук проигнорировал просьбу супруги и не взял собственных детей на свадьбу, ведущий считает, что дети должны жить с ним.

"Я просила его брать детей, просила знакомить. Я настаивала на том, чтобы он больше общался с детьми до свадьбы, чтобы они присутствовали на свадьбе, чтобы они понимали, что происходит. Но решили иначе. По факту сейчас дети видели жену отца дважды. Но пока Владимир мне озвучил – у меня счастливая семья, ты одинока, ты в стрессе, поэтому дети должны жить со мной. Я конечно против такой ситуации. Достаточно все так быстро и нестабильно происходит у них. Я это понимаю", – подчеркнула Войченко.

Также Елена вспомнила, как была вынуждена проходить психологическую экспертизу, которую Владимир ей хотел провести. Ей неоднократно приходилось общаться с представителями опекунской службы. Однажды сотрудники службы даже приходили к ней домой, чтобы удостовериться, что дети – Эмилия и Эван – живут в хороших условиях.

"Он хотел провести мне психическую экспертизу, потом он привлек к этому процессу детей. Проверяли дочь, я возила ее в службу ребенка Подольского района дважды. Со мной проводили интервью онлайн. Ко мне домой приходили проверять, в каком помещении проживают дети, каким образом я контактирую и общаюсь с людьми, как они питаются, как это все происходит. И только уже на базе этого надо переходить к тому, чтобы проверить непосредственно мое психическое состояние. Конечно я сразу сказала, что это абсурд и сам процесс тоже травмирует, по крайней мере ребенка, он травмирует и меня, это унизительно. Ужас. Для меня это очень неприятная ситуация, но отец решил так", – рассказала женщина.

По данным Елены, Владимир предупреждал ее о том, что подал иск, чтобы отсудить детей, однако пока официального извещения ей не приходило.

Кроме того, женщина призналась, что ее экс-супруг нередко ей угрожает и шантажирует.

"Владимир очень часто мне озвучивает разные вещи и перемешивает их с угрозами, шантажом. Я вообще в последнее время прошу его исключительно писать", – добавила Войченко.

Напомним, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились 15 октября. Помолвка и свадьба Остапчука и его новой избранницы стали довольно скоротечным событием. Ведь шоумен только осенью объявил о расставании с Еленой Войченко (с ней он был с 2007-го).

Недавно мы писали, что жена Остапчука попала в ДТП и чуть не стала жертвой мошенника.