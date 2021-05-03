Шахтарі з "ДНР" відсвяткували Великдень шокуючими стравами на столі (фото)

На Донбасі шахтарі, які живуть на непідконтрольній Україні території, відсвяткували Великдень. На їхніх столах були паски з хлібних шматків і шашлики з курячих лап.

За інформацією видання багато гірників "ДНР" так і не отримали зарплату перед тривалими травневими святами, а деякі сім'ї не можуть дозволити собі навіть накрити стіл з хорошими продуктами.

"Шахтарі жартують - "отримали зарплату, вирішили підсмажити м'ясо" - і показують рецепт смаження курячих лап на вугіллі. Ще одне ноу-хау від тих, хто залишився без грошей на свята — "паски" з хліба", - сказано в повідомленні.

Ресурс повідомляє, що, знімки, звичайно ж були зроблені жартома, проте за цим ховається обурення гірників тим, що їх залишили без зарплат.

"Люди озлоблені, залишити їх без законних виплат напередодні свят було дуже необачно. Якщо говорити чиновницькою мовою, колір соціальної напруженості-червоний", - пише видання.

У "ДНР" відсвяткували Великдень шахтарі (фото: donpress.com)