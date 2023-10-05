Шахтер и его семья доверили свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Ахметова

Прошлой зимой эта семья испытала наибольший страх. Наталья боялась потерять любимого, с которым она прожила 16 лет, Власть - любящего отца. А Андрей как никогда переживал за своих девушек. Выходя из шахты, он не знал, что там, на поверхности.

"Мы просто включаем свет и иногда не понимаем, что далеко под землей кто-то делает все возможное и невозможное, чтобы во время войны и постоянных обстрелов у нас была эта возможность. Иметь свет и иметь тепло", - говорит Наталья.

Она вспоминает, что самое страшное было во время блекаута, когда многие часы семьи шахтеров не имели никакого известия от своих родных. Андрей признается, что тогда впервые столкнулся с полным отключением электроэнергии в шахте.

"Мы могли выбраться вверх, но это было условно. Шли и каждый переживал, что будет. Свет – это одно. А вот когда вентиляция пропадает - совсем другое. Тебе нужно идти 5 километров на подъеме. Пот из тебя льет и дышать нечем", - делится мужчина.

Сам же Андрей больше всего беспокоился за семью, которая ждала его дома. У Наталии было предложение выехать за границу, но выбрала остаться вместе с мужем. Дочь тоже не захотела покидать семью и Украину.

"Зачем мне жизнь без него? Он - мое солнце, мой воздух, я дышу им. У нас прекрасная семья. Мы поедем, и не знаем, что может быть... Я буду где-то там сидеть, а его... даже не хочу этого озвучивать", - признается Наталья.

Прошлой зимой от шахтеров многое зависело - свет, вода, тепло. Они работали в две смены из-за нехватки людей, прилагали сверхусилия и все делали качественно и вовремя. Они справились, за что каждый украинец им благодарен. Теперь готовятся к новой зиме. Какой бы сложной она ни была, шахтеры обязательно устоят. Выстоит и Украина.

"Будем работать до последнего, пока будет здоровье", - уверяет Андрей.

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