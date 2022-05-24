Де зараз Зі Фаамелу (екс-Борис Апрель), яка втекла з України, перепливши Дунай

Відомо, що на початку квітня артистка намагалася покинути Україну через військові дії. Але випускати її не поспішали, оскільки за документами вона все ще - чоловік призовного віку.

Українська співачка-трансгендер Зі Фаамелу (в минулому - Зіанджа або Борис Апрель) зараз знаходиться в Європі.

Де зараз знаходиться Зі Фаамелу і як їй вдалося покинути Україну - читайте в матеріалі нижче.

До 2018 року Борис Апрель (справжнє ім'я - Борис Максимович Круглов) з міста Чорноморське в Криму був простим молодим виконавцем, який прогримів на декількох талант-шоу.

У 2018 році Борис Апрель офіційно повідомив, що тепер він трансгендерна дівчина на ім'я Зіанджа. У 2014 він провів операцію з корекції статі.

А пізніше Зіанджа ще раз змінила ім'я і тепер вона - Зі Фаамелу. Як пояснювала співачка-трансгендер, свою особистість під час життя в Києві доводилося ретельно приховувати, оскільки загрожувала небезпека.

Фото: instagram.com/zifaamelu

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Зі довелося зовсім туго, бо її переслідуванням зайнявся й український уряд. Виявилося, що її намагалися змусити служити в українській армії. І єдиним способом врятувати своє життя стало рішення покинути Україну.

Вона разом з іншими співвітчизниками потрапила на кордон з ЄС, але виїхати з країни не змогла - в її документах не була змінена стать і Зі Фаамелу все ще вважалася чоловіком призовного віку. Вона не підготувала необхідні документи та не дотримувалася процедури.

Фото: instagram.com/zifaamelu

Співачка спочатку висловила претензії та закиди уряду, а потім знайшла інший вихід - вона покинула країну нелегально. Вона перепливла вночі через річку Дунай до Румунії, де опинилася в центрі біженців. А звідти вирушила до Німеччини, де її прихистили в німецькій родині.

Фото: instagram.com/zifaamelu

В описі своїх пригод Зі Фаамелу розповіла, що її нібито переслідували солдати та вони швидше за все заарештували чоловіка, який допоміг їй перебратися вплав по річці. Однак у своїх постах артистка висловила вдячність і подяку українській армії, яка зараз захищає її країну.

Зараз Зі Фаамелу збирається почати своє життя і кар'єру з нуля в Німеччині. Вона вже відвідала Турин в Італії та взяла участь у кількох ЛГБТ-акціях.

Фото: instagram.com/zifaamelu