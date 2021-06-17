У мережі показали останню прижиттєву книгу Тараса Шевченка: її можна купити
У мережі продають останню прижиттєву книгу Тараса Шевченка - "Буквар южноруський". Книга була видана в 1861 році тиражем в 10 тисяч примірників.
Оголошення про продаж унікальної книги з'явилося в мережі. Чим ця книга унікальна і скільки вона коштує – читайте в нашому матеріалі нижче.
"Буквар Южноукраїнський "(Буквар південноруський) був складений Тарасом Шевченком і виданий за його власні кошти в 1961 році для навчання грамоті дорослих українців рідною мовою в безплатних недільних школах.
У цьому букварі є абетка друкованих і рукописних букв, традиційні тексти для читання по складах, переспіви окремих Псалмів Давидових, п'ять щоденних молитов, цифри та таблиця множення.
Другу частину книги займають думи про Олексія Поповича, Марусю Богуславку і 13 народних прислів'їв.
Це буквар вважався новаторським і істотно відрізнявся від букварів того часу. Основну частину тиражу в 10 тисяч книг Тарас Шевченко відправив в Україну для продажу учням недільних шкіл Києва, Полтави, Чернігова та інших міст.
Вартість цього букваря в той час склала 3 копійки і його могли придбати навіть найбідніші українці.
Скриншот
А нещодавно ця книга з'явилася в мережі й вартість цього раритету тепер - 12 тисяч доларів. На фото видно, що книга постраждала - є обгорілі та обірвані сторінки.
Як виглядала остання прижиттєва книга Шевченка
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні продають за велику суму 1-гривневу купюру.