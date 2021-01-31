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У мережі повідомили, що Балашов з охороною сильно побив журналіста

Автор: Styler

Наслідком нападу стала госпіталізація журналіста з важкими тілесними ушкодженнями

Лідера партії "5.10" Геннадія Балашова звинуватили в нападі на юриста і супроводжуючого його журналіста. Про це, опублікувавши відповідне відео, на своїй сторінці в Facebook повідомив юрист Андрій Євстигнєєв.

За його словами, наслідком нападу стала госпіталізація журналіста з тяжкими тілесними ушкодженнями.

“Лікарі стежать за тим, щоб внутрішня гематома не ускладнила його дихання", - написав він.

Євстигнєєв також зазначив, що є одним з представників ошуканих Балашовим інвесторів у відкритому проти нього кримінальному провадженні про шахрайство при будівництві клубного будинку New York.

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"Через якийсь час приїхав Балашов з двома охоронцями, як потім виявилося, озброєними. Він миттєво втратив самовладання і через 30 секунд розмови спочатку штовхнув, а потім завдав мені удари в голову", - повідомив юрист.

Крім того, акцентує Євстигнєєв, під час нападу у нього "вирвали папку з документами й забрали телефон.

У поточний час за фактом нападу і пограбування юриста і журналіста відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше Балашов в ефірі одного з телеканалів назвав всіх, хто просить спілкуватися українською мовою, тварюками і закликав бити їх палицею і кидати "каменем в голову".

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Новини України нападГеннадій Балашов