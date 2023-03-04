Сестры из Мариуполя рассказали свою историю музею "Голоса мирных"

13-летняя София и 8-летняя Анастасия - сестры из Мариуполя. Их мать и брат погибли от авиабомбы. Чтобы вывезти девушек, старшей сестре Валентине пришлось проехать через несколько стран... Она, еще студентка, взяла девушек под опеку.

Мама, сестры и брат Валентины жили в Мариуполе. Относительно ее мать была лишена родительских прав: девушка жила в приемной семье, вышла замуж и поселилась в Днепре. После начала полномасштабной войны она искала способ связаться с родственниками.

"За четыре месяца я узнала, что мама с братом погибли, девочки сами в Мариуполе с подругой мамы. Брат так и остался лежать под плитой, а маму раскопали и похоронили во дворе дети и подруга", - вспоминает Валентина.

Младшая сестра рассказала, что во время ужасных событий занимала себя шитьем.

"Когда началась война, я страдала, мне было очень скучно. Начала шить кукол", – делится Анастасия. Среднее же вспоминает, как погибли мама и брат.

"Мы пошли за водой и попали под обстрел. Я была с братом и мамой. Их накрыло, а у меня только большой камень попал", - рассказывает девушка.

Девушек отвезли в Новоазовск, а затем в Донецк. Получив документы на попечительство, через несколько стран Валентина приехала за сестрами на неподконтрольную Украине территорию. Теперь они живут в Днепре. Валентина стремится сделать все для того, чтобы девушки могли реализовать себя и стать счастливыми.

История сестер вошла в архив музея "Голоса мирных" - масштабного архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.