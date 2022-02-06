У родині судді "МастерШефа" Тетяни Литвинової сталася трагедія

Тетяна Литвинова повідомила трагічну новину в її родині. У зірки кулінарного шоу "МастерШеф" 5 лютого помер батько. Чоловікові було 80 років і останні 10 років він дуже сильно хворів.

За словами вбитої горем Литвинової, її батько не дожив до 81 року 10 днів. В останні роки життя у нього було 5 інсультів, інфаркт, і навіть ампутація і реанімація.

Батько Тетяни Литвинової (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Суддя "МастерШефа" висловила слова подяки своєму батькові, який пішов у вічність.

"Спасибі за життя. За турботу. За те, що я стала такою сильною і сміливою дівчинкою. Ти пишався мною, я знаю! А мені так подобалося, як ти вмієш радіти і сміятися! Ти дуже любив життя і боровся до останнього, як справжній герой! Мені буде тебе не вистачати, тато", - написала Литвинова.

Тетяна Литвинова з батьком (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Вона зазначила, що сподівається на те, що у новому світі батькові буде краще, і показала дитяче фото з батьком і сестрою.

Тетяна Литвинова з батьком і сестрою (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Користувачі мережі прокоментували втрату Литвинової.