ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В семье судьи "МастерШефа" Татьяны Литвиновой произошла трагедия

Новина українською →
Воскресенье 06 февраля 2022 17:01
В семье судьи "МастерШефа" Татьяны Литвиновой произошла трагедия Фото: Татьяна Литвинова (instagram.com/tanita_litvinova)
Автор: Роман Мирончук

Татьяна Литвинова сообщила трагическую новость в ее семье. У звезды кулинарного шоу "МастерШеф" 5 февраля умер отец. Мужчине было 80 лет и последние 10 лет он очень сильно болел.

Об этом Литвинова рассказала в Instagram.

По словам убитой горем Литвиновой, ее отец не дожил до 81 года 10 дней. В последние годы жизни у него было 5 инсультов, инфаркт, и даже ампутация и реанимация.

В семье судьи &quot;МастерШефа&quot; Татьяны Литвиновой произошла трагедия

Отец Татьяны Литвиновой (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Судья "МастерШефа" выразила слова благодарности своему отцу, который ушел в вечность.

"Спасибо за жизнь. За заботу. За то, что я стала такой сильной и смелой девочкой. Ты гордился мной, я знаю! А мне так нравилось, как ты умеешь радоваться и смеяться! Ты очень любил жизнь и боролся до последнего, как настоящий герой! Мне будет тебя не хватать, пап", - написала Литвинова.

В семье судьи &quot;МастерШефа&quot; Татьяны Литвиновой произошла трагедия

Татьяна Литвинова с отцом (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Она отметила, что надеется на то, что новом мире отцу будет лучше, и показала детское фото с отцом и сестрой.

В семье судьи &quot;МастерШефа&quot; Татьяны Литвиновой произошла трагедия

Татьяна Литвинова с отцом и сестрой (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Пользователи сети прокомментировали утрату Литвиновой.

  • Наши глубокие соболезнования. Сил вам. Любим.
  • Самые искренние соболезнования!!! У вас появился сильнейший ангел-хранитель!!! Это я точно знаю!!
  • Держитесь. Я думаю, что наши близкие живы пока мы их помним!
  • Соболезную вашей утрате.

Напомним, ушел из жизни известный украинский скульптор "дома с химерами" Николай Головань.

Ранее умер знаменитый советский актер Леонид Куравлев.

Читайте РБК-Украина в Google News
МастерШеф Татьяна Литвинова
LITE
Самые яркие образы героев стритстайла на Неделе моды в Копенгагене. Часть 2
Самые яркие образы героев стритстайла на Неделе моды в Копенгагене. Часть 2