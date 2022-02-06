В семье судьи "МастерШефа" Татьяны Литвиновой произошла трагедия
Татьяна Литвинова сообщила трагическую новость в ее семье. У звезды кулинарного шоу "МастерШеф" 5 февраля умер отец. Мужчине было 80 лет и последние 10 лет он очень сильно болел.
Об этом Литвинова рассказала в Instagram.
По словам убитой горем Литвиновой, ее отец не дожил до 81 года 10 дней. В последние годы жизни у него было 5 инсультов, инфаркт, и даже ампутация и реанимация.
Отец Татьяны Литвиновой (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
Судья "МастерШефа" выразила слова благодарности своему отцу, который ушел в вечность.
"Спасибо за жизнь. За заботу. За то, что я стала такой сильной и смелой девочкой. Ты гордился мной, я знаю! А мне так нравилось, как ты умеешь радоваться и смеяться! Ты очень любил жизнь и боролся до последнего, как настоящий герой! Мне будет тебя не хватать, пап", - написала Литвинова.
Татьяна Литвинова с отцом (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
Она отметила, что надеется на то, что новом мире отцу будет лучше, и показала детское фото с отцом и сестрой.
Татьяна Литвинова с отцом и сестрой (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
Пользователи сети прокомментировали утрату Литвиновой.
- Наши глубокие соболезнования. Сил вам. Любим.
- Самые искренние соболезнования!!! У вас появился сильнейший ангел-хранитель!!! Это я точно знаю!!
- Держитесь. Я думаю, что наши близкие живы пока мы их помним!
- Соболезную вашей утрате.
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