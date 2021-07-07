Насильник-педофіл втік з-під варти і добу просидів у трубі будинку в Києві (фото)
У Києві спіймали небезпечного ґвалтівника-педофіла, який жорстоко поглумився над 12-річною дівчинкою, але втік з-під варти. 34-річний нелюд зважився на радикальний крок, щоб уникнути покарання, - він сховався в трубі житлової багатоповерхівки, де просидів цілу добу.
Про це повідомляє Київ Оперативний
"А ось і сам утікач-ґвалтівник. Нагадаємо, що вказана особа зґвалтувала 12-річну дитину, а потім втекла з-під охорони. Після втечі він добу просидів у трубі будинку, а вночі намагався вилізти по даху, де і був затриманий правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.
Фото: у Києві спіймали гвалтівника-педофіла (НПУ)
Ґвалтівника звуть Замятін Євген Володимирович. Він уродженець Криму, 1986 року народження. Не має постійного місця проживання, не працює.
Ця особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 152 КК України (вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних з вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи, яка не досягла чотирнадцяти років).
Фото: ґвалтівник добу просидів у трубі будинку (Київ Оперативний)
Замятін намагався уникнути відповідальності за страшний злочин, але зробити це йому не вдалося, навіть попри витончену спробу втечі.
Фото: у Києві втік ґвалтівник, але недалеко (Київ Оперативний)
Раніше ми писали про новий поворот у справі про зґвалтування і смерть 16-річної Марії Бондаренко. Подрузі дівчини оголосили про підозру.