Насильник-педофіл втік з-під варти і добу просидів у трубі будинку в Києві (фото)

У Києві спіймали небезпечного ґвалтівника-педофіла, який жорстоко поглумився над 12-річною дівчинкою, але втік з-під варти. 34-річний нелюд зважився на радикальний крок, щоб уникнути покарання, - він сховався в трубі житлової багатоповерхівки, де просидів цілу добу.

Про це повідомляє Київ Оперативний

"А ось і сам утікач-ґвалтівник. Нагадаємо, що вказана особа зґвалтувала 12-річну дитину, а потім втекла з-під охорони. Після втечі він добу просидів у трубі будинку, а вночі намагався вилізти по даху, де і був затриманий правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Києві спіймали гвалтівника-педофіла (НПУ)

Ґвалтівника звуть Замятін Євген Володимирович. Він уродженець Криму, 1986 року народження. Не має постійного місця проживання, не працює.

Ця особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 152 КК України (вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних з вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи, яка не досягла чотирнадцяти років).

Фото: ґвалтівник добу просидів у трубі будинку (Київ Оперативний)

Замятін намагався уникнути відповідальності за страшний злочин, але зробити це йому не вдалося, навіть попри витончену спробу втечі.

Фото: у Києві втік ґвалтівник, але недалеко (Київ Оперативний)