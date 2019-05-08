Савченко вирішила стати міністром оборони і шокувала мережу

Савченко хоче стати міністром при Зеленському (колаж РБК-Україна)

Надія Савченко зробила гучну заяву про політичні амбіції

Надія Савченко, народний депутат України, заявила, що може бути корисною новообраному президенту України Володимиру Зеленському як очільник Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ. Про це нардеп заявила в ефірі каналу 112. Користувачі мережі бурхливо відреагували на подібні амбіції політика.

Зазначимо, що Савченко додала, що у неї ще не було розмови із Зеленським, але вона встигла поспілкуватися з "його людьми".

Багато коментаторів підтримали таку ініціативу Савченко, але все ж багато хто вважає, що нардепа не можна допускати до управління міністерствами.

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

"Я особисто спілкувалася! Вона виживає з шакалами, дуже сильна духом і порядна жінка!"

"Господи! Як важко новому президенту буде починати працювати";

"Чого ополчилися на людину, якщо б тоді кинула гранату, вже жили б, як люди";

"Побільше б таких міністрів, як Надія Савченко, то Україна стала б процвітаючою країною світу";

"Недалекі люди говорять про неї погано. Вона дуже правильно веде стратегію, грамотно міркує, політично грамотна, справжній патріот своєї країни!"

"Хай вибачать мене любителі Надії, але по ній психіатр плаче".

Савченко хоче стати міністром при Зеленському (скрін: facebook.com)

"Це що божевільня? Кожен безграмотний невіглас призначає себе міністром. Навчіться для початку управляти взуттєвою лавкою, а потім, може бути, за підсумками вашої діяльності вам і довірять керувати взуттєвим магазином";

"Створюється враження, що ми опинилися в дурдомі, а не в державі Україна";

"А чому відразу до корита? Якщо така досвідчена, патріотка - так вперед на фронт, там показуй свою спритність і відвагу, уміння і талант командира";

"Надія, воїн в минулому, так що міністерство оборони їй підійде. А те, що її обгидили, біда тих, хто це зробив";

На цю посаду треба ставити адекватну людину, ну ніяк не Савченко";

"Взяв би її хто-небудь заміж... Може і плани би помінялися! Всі тільки обіцяють і обманюють. Рубан її вже кинув, не одружився гад".

Савченко хоче стати міністром при Зеленському (скрин: facebook.com)

"Обов'язково її в уряд! Надя чесна, відкрита, нам такі потрібні!"

"Ви її книгу прочитали? По обличчю видно, що вона психічно хвора людина, в цьому нічого поганого немає, але це невиліковно.

"Який з неї міністр закордонних справ, коли вона англійську мову і дипломатії не знає, тоді нехай ставлять Олену Кравець із 95 Кварталу, це краще, ніж Савченко";

"Тут багато її критикують і жорстко критикують. До сьогоднішнього дня країною правили здорові люди? Хоча багато з них зовні виглядають привабливо і по вухах їздити вміють";

"Володимир Олександрович! Ставте Надію міністром оборони, і справа зрушить з місця і порядок в армії";

Їй би заміж, і діточок побільше... Як політик вона ніхто, як від державного службовця навряд чи від неї буде толк через відсутність знань, досвіду і навіжений характер... Так що на будь-який товар є свій купець";

"Зеленському ще не вистачає тільки такого міністра! Він погрожував всіх посадити, а Надя всіх підірве. Ура! Живцем".

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Нагадаємо, нещодавно Надія Савченко знову прийшла на роботу у Верховну Раду з "гранатами".

Зазначимо, що позафракційний депутат повернулася до своїх обов'язків у вівторок, 23 квітня, після того, як 15 квітня її звільнили з-під арешту.