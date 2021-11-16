Найцікавіші музеї України, на які не шкода витратити отриману за вакцинацію 1000 гривень

Музей гуцульської магії

Верховина, Івано-Франківської області, вулиця Жаб'євський потік

У селищі Верховина, на території комплексу "Водограй Карпат" є унікальний будиночок, де за місцевими легендами раз на рік з'являвся древній мольфар жив по кілька днів.

У невеликому музеї зібрані рідкісні артефакти, магічні знаки, предмети старовини України. Екскурсія в таке місце наповнить легендами, духом Карпат і магією гір.

Фото: Музей гуцульської магії

Личаківський цвинтар

Львів, вул. Мечникова, 33

Це кладовище з'явилося в 1786 році та вважається одним з найстаріших кладовищ не тільки в Україні, але і в Європі.

Площа кладовища займає понад 42 гектарів, на яких знаходиться більше ніж 2000 гробниць, 500 скульптур і рельєфів. На цьому кладовищі поховано багато відомих українських діячів культури, політиків, борців за незалежність, музикантів.

Як розповідають відвідувачі цього кладовища-музею, на території одночасно буває моторошно і цікаво. З ним пов'язано багато місцевих легенд, в тому числі й про сімейство Дракули.



Музей українського весілля

Великі Будища Полтавської області, вулиця Юрія Коненка, 33

Цей музей досить молодий, його відкрили у 2008 році в місцевому Будинку культури. І цей музей є єдиним в Україні, де зібрані всі атрибути справжнього українського весілля.

Тут можна побачити весільні рушники, вишиванки та прикраси. Також є предмети побуту та весільні прикраси для житла. Найцінніший експонат-весільна сукня, яка була створена на початку XX століття.

До речі, в цьому музеї є і послуга для молодят - можна провести весілля за всіма стародавніми канонами та звичаями.



"Підземна Одеса"

Одеса, 2-й Розумівський провулок, 3-б

Під Одесою знаходиться найбільша у світі мережа підземних ходів і лабіринтів. Більшість - під мікрорайоном Молдаванка, там під час Другої світової війни ховалися контрабандисти та партизани.

Зараз у музею є кілька локацій і різні екскурсії. Записатися можна в самому музеї або телефоном 098 452 6518.



Музей костюма і стилю

Київ, Бутишев провулок, 23

Музей костюма і стилю був заснований у 2017 році. Він налічує близько 1200 автентичних експонатів 19 століття.

Там можна побачити одяг, взуття, аксесуари, коштовності та звичайні побутові речі, якими користувалися жителі України. Всі експонати - від 1830 до 1920 року.



Музей сексуальних культур світу

Харків, вулиця Маяковського, 5

Єдиний музей в Україні, в якому є не тільки архів і експонати. Працівники музею виконують ще й освітню місію і розповідають про сексуальну культуру різних країн світу: Рим, Греція, Японія, Китай, Америка, Африка, Індія, європейські країни.

На територію пускають тільки повнолітніх, але для підлітків є спеціальний зал - там проводять спеціальні лекції.

Фото: Музей сексуальних культур у Харкові

Музей Ідей

Львів, вулиця Валова, 18а

Художній музей, який був заснований в 1992 році художником Олесем Дзиндрою на території колишнього монастиря бернардинів. На території музею зібрані експонати актуального мистецтва.

У цьому місці створюються і втілюються в життя найсміливіші проєкти й за багаторічну історію цього музею було проведено багато культурних акцій.



Музей Космонавтики

Житомир, вулиця Дмитрівська, 5

Тут зібрані експонати, які розкажуть вам про історію космонавтики - справжні скафандри, частини ракет, місяцехід, справжня їжа в тюбиках.

Можна послухати космічну музику в кріслах на стелі та дізнатися всі новинки про космос.



Національний заповідник "Хортиця"

Запоріжжя, острів Хортиця, вулиця Старого редуту, 9

Унікальний музей просто неба, де можна відчути дух козацтва.

Національний заповідник "Хортиця" - це унікальна пам'ятка природи, культури та історії запорізького козацтва.

Хортиця - найбільший острів не тільки на Дніпрі, а й на всіх річках Європи, довжиною 12 км, шириною 2,5 км. Його площа становить приблизно 2,5 тис. га.

На думку вчених, він був створений понад 2 мільйонів років тому в результаті геологічного розлому, який утнув частку Українського кристалічного щита.

Фото: Національний заповідник "Хортиця"

Музей трипільської культури

Легедзине, Черкаської області

Справжня скарбниця трипільської культури, де збереглися рідкісні експонати давніх часів.

Музей знаходиться просто неба і є можливість не тільки подивитися на кераміку, зброю та інструменти, а й взяти участь в розкопках.

Фото: Музей трипільської культури

Музей Писанки

Коломия, Івано-Франківської області, проспект Чорновола, 43б

Музей можна побачити здалеку - на вході стоїть 13-метрова писанка зі скла. Всередині - понад 6000 експонатів з різноманітними малюнками, які відповідають різним регіонам України.

Є писанки й з інших країн - з дорогоцінним камінням і автографами.



Музей медицини

Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 37

Музей про розвиток медицини, в якому можна побачити різні пристосування та інструменти, лікувальні препарати давнини, колекцію картин на медичну тематику.

Особлива фішка - квест-кімната в колишньому анатомічному театрі. Варіанти екскурсій є різні: індивідуальні, групові, для школярів і навіть моновистава.

Фото: Музей медицини

Музей авіації

Київ, вулиця Медова, 1

Найбільший історико-технічний музей в Україні. Тут є колекція з 70 літаків і вертольотів, які були випущені на території нашої країни.

Колекцію регулярно поповнюють новими експонатами. Крім того, можна подивитися на двигуни та іншу техніку, яку використовують в авіації.



Музей контрабанди

Одеса, вулиця Катерининська, 6

Ще один унікальний музей, в якому можна відчути шарм Одеси та дізнатися історію цього міста.

Тут представлена колекція конфіскату за останні 200 років - від сервізів до автомобілів.



Музей мініатюр

Київ, вулиця Лаврська, 21, корп. 5

Таких музеїв у світі всього 2-в Києві та в Князівстві Андорра. У ньому можна побачити колекцію найменших предметів у світі - від діючого електромотора розміром в 1/20 мм до ілюстрованого Кобзаря розміром в 0,6 мм.

Особливий експонат - композиція "ластівки" у вушку звичайної голки.



Підводний музей

Малин, Житомирська область

Підводний музей знаходиться на території затопленого кар'єру Малина, який місцеве населення називає "калюжа". Потрапити в музей буде непросто-потрібно вміти користуватися аквалангом і занурюватися у воду.

Всі експонати розміщені на глибині 15 метрів і серед них ялинка, мотоцикл і кований якір.



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