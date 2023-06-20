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Одинокие люди чаще умирают преждевременно. Новое исследование показывает, почему не нужно быть интровертом

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Вторник 20 июня 2023 16:27
Одинокие люди чаще умирают преждевременно. Новое исследование показывает, почему не нужно быть интровертом Ученые выяснили, как одиночество влияет на продолжительность жизни (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Ученые пришли к выводу, что одинокие люди или интроверты, имеют более высокие шансы умереть раньше, чем активные в социуме граждане. Риск увеличивается на 32%!

Об этом говорится в новом исследовании на сайте Nature.

Как окружение влияет на риск смерти

Были проведены 90 исследований связи между социальной изоляцией и риском ранней смерти. За участниками исследования наблюдали от шести месяцев до 25 лет.

Люди, пережившие социальную изоляцию, имели на 32% выше риск преждевременной смерти по какой-либо причине по сравнению с теми, кто не был социально изолированный. Участники, которые сообщили, что чувствуют себя одинокими, имели на 14% больше шансов умереть раньше, чем те, кто этого не сделал.

Однако при этом следует понимать, что для каждой личности одиночество может означать разные вещи. Для кого - это отсутствие близких рядом, а для кого - недовольство отношениями с людьми.

Одиночество влияет на состояние здоровья

Авторы исследования обнаружили связи между одиночеством, социальной изоляцией и смертью среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком молочной железы или колоректальным раком.

Но в то же время состояние здоровья также оказывает влияние на социальную активность, ведь не всегда позволяет нам общаться с людьми.

"Люди, которые чувствуют себя социально изолированными или одинокими, обычно имеют нездоровые привычки, такие как курение, употребление алкоголя, плохое питание (или) мало физических упражнений", - говорится в исследовании.

Что делать, если вы тоже чувствуете себя одиноко

Люди, переживающие социальную изоляцию и одиночество, должны активно искать социальную поддержку.

"Подумайте о поддержке социальной сети, как о любой другой деятельности, направленной на укрепление здоровья: регулярные физические упражнения, полноценное питание, уход за собой. Сделайте развитие ваших социальных связей приоритетом, не ограничиваясь только приветствиями", - уверяют исследователи. .

Раньше мы писали, чем использование социальных сетей грозит подросткам.

А еще говорили, что происходит с человеческим телом в космосе.

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