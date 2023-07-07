Разбился градусник? Как безопасно собрать ртуть и куда ее утилизировать

Несмотря на запрет ртутных термометров в большинстве стран Европы и соответствующее решение Верховной Рады, чуть ли не в каждой второй украинской семье такой градусник есть, ведь он стоит недорого, а достоверность измерения им температуры доказана десятилетиями.

Что делать, если разбился ртутный градусник, как безопасно собрать и утилизировать токсичное вещество - читайте в материале Styler.

Чем и для кого опасна ртуть

Ртуть - токсичный металл серебристо-белого цвета. В небольших дозах здоровью он не угрожает, ведь содержится даже в некоторых продуктах питания (в частности, в морепродуктах). Но с попаданием в организм человека через органы дыхания, ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь.

В обычных условиях ртуть - легкоподвижная жидкость в 13,5 раз тяжелее воды, которая при ударе делится на мелкие шарики. Температура плавления этого металла - 38,87°C (с повышением температуры испарение ртути увеличивается).

Пары ртути и ее соединения очень ядовиты. Особенно опасно отравление ртутью для беременных женщин, подростков и детей.

Запрещена ли ртуть в Украине

Недавно Верховная Рада одобрила законопроект №0199 о присоединении Украины к Минаматской конвенции. Она предполагает, в частности, поэтапный отказ от ртути.

С 1 января 2024 года наша страна должна прекратить производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть (термометров, ламп, некоторых видов батареек, тонометров, барометров, выключателей, реле и т. п.).

Впрочем, запрет пока не будет касаться:

продуктов для нужд военной и гражданской обороны

изделий, используемых для исследований и калибровки приборов (как эталонный стандарт)

изделий, не имеющих альтернативы (наружные электроды для электронных дисплеев и устройств измерения и т. п.)

вакцин, содержащих тимеросал как консервант

По мнению нардепов, прекращение использования технологических процессов и определенной продукции с содержанием ртути будет способствовать защите здоровья человека и окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений ртути и ее соединений.

Как собрать ртуть из разбитого термометра и очистить помещение

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что вызывать специалистов, если у вас разбился ртутный термометр, не обязательно. Однако собрать и утилизировать ртуть необходимо однозначно.

Последовательность действий

Вывести из помещения всех людей

В первую очередь из помещения нужно вывести детей, инвалидов, пожилых и беременных. При этом следует помнить, что ртуть прилипает к поверхностям и может быть легко разнесена подошвами на другие участки.

Открыть все окна в помещении

Вещество начинает испаряться при температуре +20 градусов, так что открытые окна уменьшат концентрацию испарений ртути и охладят помещение. Однако нельзя создавать сквозняк, ведь так ртуть распространится по комнате и ее будет сложнее собирать.

Максимально изолировать от людей загрязненное помещение

Следует плотно закрыть все двери, чтобы никто не мешал убирать и не подвергался лишний раз опасности.

Защитить органы дыхания

Использовать для этого можно хотя бы влажную марлевую повязку.

Защитить руки

Надеть резиновые, нитриловые или латексные перчатки (вещество не должно соприкасаться с обнаженными участками кожи).

Подготовить стеклянную банку с крышкой

Ее нужно наполнить специальным раствором: 2 г перманганата калия (марганцовка) на 1 литр воды (чтобы ртуть не испарялась). Банку следует держать подальше от нагревательных приборов.

Собрать обломки термометра

Их необходимо завернуть в бумажное полотенце или салфетку и положить в герметичный пакет (лучше всего - зип-пакет с застежкой).

Осторожно собрать ртуть

Перед началом процедуры необходимо осмотреть все помещение и место, где разбился термометр.

Мелкие шарики ртути - собрать скребком или куском картона (плотной бумаги). При этом движения должны быть медленными, спокойными, иначе ртуть разлетится на более мелкие кусочки.

Большие шарики следует собрать пипеткой и поместить в банку с раствором. Если пипетки под рукой нет, можно также использовать бумагу.

Если в щелях остались небольшие шарики ртути, воспользуйтесь кремом для бритья и щеткой, чтобы достать их. Можно попробовать скотч (отклеивать его от поверхности нужно медленно, чтобы мелкое стекло или ртуть успели зацепиться).

После уборки все, что имело прямой контакт с ртутью, необходимо утилизировать (в банку с раствором или в герметичный пакет). Банку плотно закрыть крышкой.

Если вы ненароком наступили на ртуть, подошвы обуви необходимо вычистить и промыть крепким, почти черным раствором марганцовки.

Вымыть помещение

Загрязненные места необходимо обработать концентрированным раствором марганцовки (примерно 20 г на 10 л воды) или хлорной извести (это окислит ртуть). Если ни того, ни другого не нашлось, можно приготовить горячий мыльный раствор (400 г мыла и 500 г кальцинированной соды на 10 л воды).

Изолировать помещение

Помещение после обработки нужно закрыть так, чтобы не было соединения с другими комнатами. В течение трех суток его следует проветривать. Лучше всего удерживать в помещении по возможности температуру не выше 18-20°С.

Если в квартире разбился ртутный термометр, специалисты советуют также пить побольше мочегонной жидкости - чай, кофе, соки - ведь ртутные образования выводятся из организма через почки.

Чего делать категорически нельзя

Эксперты отмечают - если ртутный термометр разбился, ни в коем случае нельзя:

выбрасывать его остатки в мусоропровод

подметать ртуть веником (жесткие прутья только измельчат ядовитые шарики в ртутную пыль)

собирать ртуть с помощью пылесоса

создавать сквозняк до того, как вся ртуть собрана (иначе блестящие шарики разлетятся по всей комнате)

спускать ртуть в канализацию (она имеет свойство оседать в канализационных трубах)

стирать одежду и обувь, контактировавшие с ртутью, в стиральной машине (по возможности эту одежду вообще лучше выбросить)

К кому обращаться, чтобы ртуть из термометра утилизировали

Утилизировать остатки разбитого ртутного термометра имеют право только специалисты.

Для этого необходимо обратиться в полицию или ГСЧС (телефон 101 или 112).

Кроме того, можно воспользоваться интернетом и выбрать одну из многих лицензированных частных компаний, занимающихся именно сбором и утилизацией ртути.