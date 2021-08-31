У Рівному малолітні брати-близнюки з ножем напали на жінку

У Рівному 31 серпня вранці на жінку скоїли напад з ножем. Як з'ясувалося, це зробили малолітні брати-близнюки.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook поліція Рівненської області.

Як все сталося

Недалеко від дитячого майданчика на вулиці Чорновола, один з дітей напав на жінку і наніс їй ножові поранення в спину. Це сталося вранці, близько 9 ранку.

Поліція знайшла злочинців

Свідки злочину надали правоохоронцям всю інформацію про НП і за лічені хвилини поліцейські розшукали причетних до скоєного злочину хлопців за місцем проживання.

Ними виявилися двоє 15-річних рідних братів-близнюків. Неповнолітніх доставили до Рівненського районного управління поліції, де вони у присутності батьків спілкуються зі слідчими.

За даним фактом розпочато досудове розслідування. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для братів.

Постраждала від нападу 42-річна мешканка Рівного доставлена з травмами в лікарню. Поліція з'ясовує всі деталі скоєного злочину.

Малолітні брати-близнюки (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)