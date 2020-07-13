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У Рівному у будинку престарілих жорстоко знущалися над людьми похилого віку

Рівне, Понеділок 13 липня 2020 09:11
У Рівному у будинку престарілих жорстоко знущалися над людьми похилого віку
Над пенсіонерами знущалися в будинку престарілих (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В пансіонаті заявили про жорстоке поводження з підопічними

В пансіонаті по догляду за літніми людьми у Рівному жорстко знущалися над літніми людьми. Заклад називається "Тепло коханих" і належить до приватних. Там старих позбавляли свободи й били. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

Наголошується, що в установі не дотримувалися норми площі на людину. Також літні люди скаржилися на жорстоке поводження з боку обслуговуючого персоналу. В однієї з жінок на тілі виявили сліди побоїв.

Зараз у кримінальних провадженнях проведено огляд місця події, призначено судово-медичні експертизи, допитані свідки. Досудове розслідування доручено сектору дізнання і слідчому відділу Рівненського ВП ГУНП в області.

В сюжеті ТСН розповіли, що в однієї з підопічних жінок виявили гематоми. Спочатку в будинок престарілих не хотіли впускати перевірку, але коли все ж таки пустили, перевіряючі були в шоці від того, що відбувається.

В будинку пристарілих відчули жахливий запах, старим місяцями не обрізали нігті, один чоловік лежав без нижньої частини спіднього при всіх інших.

Зазначимо, що родичі престарілих платили 7 тисяч гривень за місяць утримання в таких умовах.

В приватному будинку престарілих в Рівному знущалися над людьми похилого віку

Як ми раніше писали, в Одесі зафіксували коронавірус в будинку пристарілих.

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