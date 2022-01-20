Батьки збожеволіли від горя: під Вінницею батько тиждень не дає поховати померле немовля

Трагедія з новонародженою дівчинкою сталася в селі Українка Вінницької області. Двомісячна дівчинка померла і за результатами експертизи, вона захлинулася грудним молоком.

Батько малятка категорично відмовляється ховати дочку. Він стверджує, що йому потрібно спочатку перевести висновок судмедексперта на латинську мову.

Причину не вказує і пояснити, чому сумнівається у висновках експертів - не може.

Ховати дитину у звичайній могилі він відмовляється і каже, що дівчинка буде похована разом бабусею.

"Я буду ховати в пам'ятнику бабусі, і мені там труна не потрібен. Вона там буде в тому, в чому одягнена. Чому? Тому що я, як батько, розумію, в чому померла, в тому і буде спати", - заявив Олександр.

У сім'ї виховується ще одна дитина - дівчинка 6 років. Вона живе зараз в будинку разом з мертвою сестричкою.

Сусіди вже готові були самі поховати дівчинку, але батьки збожеволіли від горя і нікого в будинок не пускають.

Як повідомили у виданні "Сьогодні", батьки категорично відмовляються від труни для малятка і хочуть поховати її в ковдрочці.

Мамі - 36 років, а батькові – 68. Загибле немовля вони тримають в будинку, в сусідній кімнаті.

Вона лежить у ванні, загорнута в рожеву ковдру. Зверху ванночку прикрили дошками.

Під Вінницею батьки вже тиждень не дають поховати немовля