Батьки збожеволіли від горя: під Вінницею батько тиждень не дає поховати померле немовля

У Вінницькій області батьки не дають поховати двомісячне немовля, яке померло 6 днів тому. Вони тримають тіло дитини в будинку і поруч знаходиться 6-річна дівчинка.
Деталі страшної трагедії розповіли в сюжеті ТСН.
Трагедія з новонародженою дівчинкою сталася в селі Українка Вінницької області. Двомісячна дівчинка померла і за результатами експертизи, вона захлинулася грудним молоком.
Батько малятка категорично відмовляється ховати дочку. Він стверджує, що йому потрібно спочатку перевести висновок судмедексперта на латинську мову.
Причину не вказує і пояснити, чому сумнівається у висновках експертів - не може.
Ховати дитину у звичайній могилі він відмовляється і каже, що дівчинка буде похована разом бабусею.
"Я буду ховати в пам'ятнику бабусі, і мені там труна не потрібен. Вона там буде в тому, в чому одягнена. Чому? Тому що я, як батько, розумію, в чому померла, в тому і буде спати", - заявив Олександр.
У сім'ї виховується ще одна дитина - дівчинка 6 років. Вона живе зараз в будинку разом з мертвою сестричкою.
Сусіди вже готові були самі поховати дівчинку, але батьки збожеволіли від горя і нікого в будинок не пускають.
Як повідомили у виданні "Сьогодні", батьки категорично відмовляються від труни для малятка і хочуть поховати її в ковдрочці.
Мамі - 36 років, а батькові – 68. Загибле немовля вони тримають в будинку, в сусідній кімнаті.
Вона лежить у ванні, загорнута в рожеву ковдру. Зверху ванночку прикрили дошками.
Під Вінницею батьки вже тиждень не дають поховати немовля
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Черкасами у горе-матері померло немовля.
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