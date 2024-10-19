Ритуалы самураев были совсем не такими, как мы думали: что нашли в древних японских текстах

Самураи исчезли в конце XIX века после более чем тысячелетия существования как военная аристократия Японии. Однако их исчезновение не связано с такими ритуалами как "сеппуку", потому что на самом деле обычаи у самураев были совсем не такими, как мы о них думали.

Почему исчезли самураи и какие у них действительно были древние ритуалы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на LiveScience.

Исследователи осуществили перевод древних японских текстов, проливающих свет на скрытые учения самураев, в частности ритуал обезглавления как наказание для провинившихся воинов.

В четырех расшифрованных документах подробно описывается обряд сеппука - ритуального самоубийства, где один самурай отрубал голову другому. Хотя распространенное представление о самураях изображает их как тех, кто вонзал себе нож в живот, в период Эдо (1603-1868) это происходило редко.

Автор перевода, владеющий черным поясом третьей степени (сан-дан) с кобудо и имеющий большой опыт в переводе японских текстов о боевых искусствах, во введении объясняет значение термина "кайсяку". Это слово обозначает человека, которому возлагается участие в ритуале и выполнении обезглавления. Все четыре расшифрованных документа содержат инструкции именно для кайсяка.

Тексты раскрывают секретные учения, обычно передававшиеся только устно, но были записаны, чтобы сохранить эти знания и подготовить самураев к будущему.

Учения принадлежат самураю Мизусиме Юкинари, жившему в период 1607-1697 годов, когда реальная власть в Японии принадлежала сёгуну, а император оставался символической фигурой.

Традиции и ритуалы самураев были совсем другими (фото: freepik.com)

Тексты подробно описывали ритуал и его отличия, зависевшие от статуса самурая и характера его вины. Документы отмечали важность точного выполнения ритуала обезглавления, ведь любая ошибка могла стать источником большого позора.

"Важно посмотреть сначала в глаза, а затем на ноги человека, который собирается умереть... Если вы не сделаете этого из-за личной связи с осужденным, это будет доказательством того, что вы потеряли боевой дух, и навлечете на себя вечный позор", - говорится в одном из текстов "Тайных традиций Сеппука", написанном в 1840 году самураем по имени Кудо Юкихиро.

Ритуал имел многочисленные вариации, но обычно перед тем, как принести нож, осужденному подавали сакэ. Хотя самураи могли самостоятельно совершить акт, втыкая нож в живот, на практике это происходило редко - обезглавливание выполнял кайсяку.

Два из текстов были написаны в период относительного мира в Японии, когда мастерство самураев во владении кинжалами уже не было на прежнем уровне.

В древние времена, совершая сеппуку, самураи выполняли сложный ритуал, вырезая крест в животе, прежде чем положить нож на правое колено.

Однако в период Эдо из-за снижения навыков процедура стала более сложной для выполнения, что привело к вариациям в ритуале в зависимости от ранга осужденного и времени проведения церемонии.

В старинных японских текстах нашли правду о самураях (фото: freepik.com)

Церемония значительно варьировалась в зависимости от статуса осужденного. Высокопоставленные самураи и лорды получали особое уважение, а самураи, выбиравшие ритуальное самоубийство после смерти своего хозяина, также имели привилегированное отношение.

Лица наивысшего ранга могли выбирать определенные аспекты ритуала по собственному усмотрению, а выполняли церемонию обычно люди высокого статуса, одетые в официальную одежду самураев - камиссимо.

Головы самураев высшего ранга после обезглавления часто обрабатывали с особым вниманием: волосы обрабатывали ароматами, заворачивали в белую ткань и помещали в специальную коробку.

Это разительно отличалось от практики "йондан" для самураев низшего статуса, обвиняемых в тяжких преступлениях - их связывали, обезглавливали и бросали в яму.

Исследователи также отмечают, что не все высокопоставленные самураи могли рассчитывать на "достойную" смерть. По разным причинам некоторые из них не имели возможности провести ритуал с традиционной подачей саке или подготовкой головы после казни.