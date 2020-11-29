Не ризикуйте: названо небезпечні наслідки передозування вітаміном D

Чим загрожує надлишок вітаміну D (фото: pixabay)

Фахівці описали наслідки передозування вітаміном D

Вітаміни насамперед беруть участь в регулюванні обмінними процесами в організмі. Для правильної роботи організму вкрай важливий вітамін D, який перешкоджає утворенню та росту пухлин, регулює кальцієвий і фосфатний обміни і зміцнює м'язи.

Як пояснюють фахівці на сайті Newsyou.info, узимку і восени деяким пацієнтам лікарі призначають штучні добавки. Йдеться про людей, які страждають від дефіциту вітаміну D. Доза визначається індивідуально після аналізу. Адже безконтрольний прийом вітаміну D може серйозно зашкодити здоров'ю.

Фахівці наголошують, що через передозування вітаміном D в організмі підвищується рівень кальцію. Побічними ефектами є підвищена спрага, часте сечовипускання. До того ж підвищується ризик утворення кальцієвих каменів.

Також побічним ефектом від надмірного споживання вітаміну D є проблеми з нирками. Найбільший ризик у цьому випадку мають люди, у котрих вже існують хронічні ниркові порушення.

Через надлишок вітаміну D виникають проблеми з травленням. Зокрема, йдеться про різні захворювання шлунково-кишкового тракту, болі в животі.

Надлишок вітаміну D може викликати пошкодження кісток, оскільки пояснюють фахівці, занадто висока його концентрація негативно впливає на засвоєння вітаміну K2, котрий може привести до втрати кісткової маси.

Серед інших побічних ефектів: нудота, відсутність апетиту, швидка стомлюваність, запаморочення в голові.

Здебільшого, нагадують експерти, в організм вітамін D надходить з сонячним світлом, частково ми отримуємо його з їжею, якщо в раціоні є жирні сорти риби, ікра, сири, яйця, вершкове масло.

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